Только 5% россиян сразу обращаются к врачу при потере голоса Для современного человека голос – незаменимый инструмент в мире коммуникаций и нетворкинга. Однако исследование отношения россиян к своему здоровью, проведенное компанией Буарон совместно с ГФК-Русь, показало, что даже несмотря на всю ценность голоса, многие не спешат его лечить в случае болезни.



В феврале к ЛОР-врачам традиционно увеличивается поток пациентов: дают о себе знать недолеченные симптомы прошедших ранее ОРВИ, которые не получили адекватного медицинского сопровождения. Как показали результаты исследования, проведенного Буарон совместно с ГФК-Русь, только 5% опрошенных, почувствовав охриплость, сразу обращаются к врачу. Но нередко вынуждены сделать это позднее.



«Любое острое респираторное заболевание может закончиться потерей голоса или его необратимыми изменениями при отсутствии своевременной помощи. – говорит врач-фониатр, кандидат медицинских наук, фониатр музыкальных проектов на телевидении Екатерина Осипенко. – Чтобы этого не случилось, обращать на его состояние нужно сразу – при возникновении первых тревожных симптомов. Уменьшить нагрузку на голос, пить больше теплых напитков, избегать холодных или слишком горячих продуктов, исключить орехи и сухари. И, конечно, обратиться к врачу!».



Существует множество ситуаций и процессов, способных ухудшить качество голоса, не создавая ощущения «болезни»: у человека нет ни кашля, ни насморка, нет повышенной температуры или головной боли. Такой эффект имеет сухой воздух из-за отопления зимой и кондиционеров летом, курение, злоупотребление кофеиносодержащими напитками и антисептиками, которые пересушивают горло, и, конечно, систематическое перенапряжение голосовых связок. И даже в таких случаях дисфония может перерасти из «эстетической» проблемы, в «функциональную», которой должен заниматься специалист.



«Считается, что фониатры имеют дело только с профессиональными вокалистами. – уточняет Екатерина Осипенко. – Разумеется, они обращаются к нам наиболее часто, хотя такая помощь требуется сегодня многим: детям, которые начинают петь, но еще не умеют использовать свой голосовой аппарат грамотно, подросткам, находящимся в периоде «мутационного возраста», взрослым, использующим свой голос постоянно в рамках профессиональной деятельности, или, например, любителям караоке».



«Лекарства для восстановления голоса имеют свои особенности – обычные пастилки для горла и растворы для полоскания не подходят, особенно, если у патологии нет инфекционной природы», – разъясняет Екатерина Осипенко.



Ключевые слова: голос, Буарон Для современного человека голос – незаменимый инструмент в мире коммуникаций и нетворкинга. Однако исследование отношения россиян к своему здоровью, проведенное компанией Буарон совместно с ГФК-Русь, показало, что даже несмотря на всю ценность голоса, многие не спешат его лечить в случае болезни.В феврале к ЛОР-врачам традиционно увеличивается поток пациентов: дают о себе знать недолеченные симптомы прошедших ранее ОРВИ, которые не получили адекватного медицинского сопровождения. Как показали результаты исследования, проведенного Буарон совместно с ГФК-Русь, только 5% опрошенных, почувствовав охриплость, сразу обращаются к врачу. Но нередко вынуждены сделать это позднее.«Любое острое респираторное заболевание может закончиться потерей голоса или его необратимыми изменениями при отсутствии своевременной помощи. – говорит врач-фониатр, кандидат медицинских наук, фониатр музыкальных проектов на телевидении Екатерина Осипенко. – Чтобы этого не случилось, обращать на его состояние нужно сразу – при возникновении первых тревожных симптомов. Уменьшить нагрузку на голос, пить больше теплых напитков, избегать холодных или слишком горячих продуктов, исключить орехи и сухари. И, конечно, обратиться к врачу!».Существует множество ситуаций и процессов, способных ухудшить качество голоса, не создавая ощущения «болезни»: у человека нет ни кашля, ни насморка, нет повышенной температуры или головной боли. Такой эффект имеет сухой воздух из-за отопления зимой и кондиционеров летом, курение, злоупотребление кофеиносодержащими напитками и антисептиками, которые пересушивают горло, и, конечно, систематическое перенапряжение голосовых связок. И даже в таких случаях дисфония может перерасти из «эстетической» проблемы, в «функциональную», которой должен заниматься специалист.«Считается, что фониатры имеют дело только с профессиональными вокалистами. – уточняет Екатерина Осипенко. – Разумеется, они обращаются к нам наиболее часто, хотя такая помощь требуется сегодня многим: детям, которые начинают петь, но еще не умеют использовать свой голосовой аппарат грамотно, подросткам, находящимся в периоде «мутационного возраста», взрослым, использующим свой голос постоянно в рамках профессиональной деятельности, или, например, любителям караоке».«Лекарства для восстановления голоса имеют свои особенности – обычные пастилки для горла и растворы для полоскания не подходят, особенно, если у патологии нет инфекционной природы», – разъясняет Екатерина Осипенко.Ключевые слова: ОРВИ









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