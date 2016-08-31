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 Главная / Новости медицины и фармации

03.02.2017 16:15

Только 5% россиян сразу обращаются к врачу при потере голоса

Для современного человека голос – незаменимый инструмент в мире коммуникаций и нетворкинга. Однако исследование отношения россиян к своему здоровью, проведенное компанией Буарон совместно с ГФК-Русь, показало, что даже несмотря на всю ценность голоса, многие не спешат его лечить в случае болезни.

В феврале к ЛОР-врачам традиционно увеличивается поток пациентов: дают о себе знать недолеченные симптомы прошедших ранее ОРВИ, которые не получили адекватного медицинского сопровождения. Как показали результаты исследования, проведенного Буарон совместно с ГФК-Русь, только 5% опрошенных, почувствовав охриплость, сразу обращаются к врачу. Но нередко вынуждены сделать это позднее.

«Любое острое респираторное заболевание может закончиться потерей голоса или его необратимыми изменениями при отсутствии своевременной помощи. – говорит врач-фониатр, кандидат медицинских наук, фониатр музыкальных проектов на телевидении Екатерина Осипенко. – Чтобы этого не случилось, обращать на его состояние нужно сразу – при возникновении первых тревожных симптомов. Уменьшить нагрузку на голос, пить больше теплых напитков, избегать холодных или слишком горячих продуктов, исключить орехи и сухари. И, конечно, обратиться к врачу!».

Существует множество ситуаций и процессов, способных ухудшить качество голоса, не создавая ощущения «болезни»: у человека нет ни кашля, ни насморка, нет повышенной температуры или головной боли. Такой эффект имеет сухой воздух из-за отопления зимой и кондиционеров летом, курение, злоупотребление кофеиносодержащими напитками и антисептиками, которые пересушивают горло, и, конечно, систематическое перенапряжение голосовых связок. И даже в таких случаях дисфония может перерасти из «эстетической» проблемы, в «функциональную», которой должен заниматься специалист.

«Считается, что фониатры имеют дело только с профессиональными вокалистами. – уточняет Екатерина Осипенко. – Разумеется, они обращаются к нам наиболее часто, хотя такая помощь требуется сегодня многим: детям, которые начинают петь, но еще не умеют использовать свой голосовой аппарат грамотно, подросткам, находящимся в периоде «мутационного возраста», взрослым, использующим свой голос постоянно в рамках профессиональной деятельности, или, например, любителям караоке».

«Лекарства для восстановления голоса имеют свои особенности – обычные пастилки для горла и растворы для полоскания не подходят, особенно, если у патологии нет инфекционной природы», – разъясняет Екатерина Осипенко.

Ключевые слова: ОРВИ, голос, Буарон


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