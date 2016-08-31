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 Главная / Новости медицины и фармации

03.02.2017 16:02

Минздраву придется наказать виновных в недостаточном обеспечении пациентов обезболивающими

Минздраву поручено установить контроль за назначением обезболивающих препаратов онкологическим больным и наказать виновных в нарушениях, произошедших в 2016 году. Согласно поручению вице-премьера Ольги Голодец, в феврале 2017 года министерство должно отчитаться о проделанной работе в данном направлении. Копия документа есть в распоряжении РБК.

Поручение ведомству Голодец дала после того, как изучила справку о ситуации в сфере обезболивания в России, которую для нее подготовил ФФОМС. Результаты не удовлетворили вице-премьера, и она потребовала от Минздрава отчитаться, какие меры были приняты в отношении виновных, допустивших нарушения в обеспечении пациентов обезболивающими. Вице-премьер также дала поручение установить систематический контроль за назначением обезболивающих медикаментов.

В докладе приведены данные за январь - август 2016 года. Фонд нашел 1529 нарушений, из них 1212 случаев приходятся на проблемы с назначения медикаментов амбулаторным пациентам с онкологией.

Основные проблемы - это несвоевременное назначение препаратов и оформление рецептов, а также отказ врачей назначать обезболивающие вовсе. Эти нарушения связаны с тем, что медики не знакомы с методическими рекомендациями, которые Минздрав разослал в лечебные учреждения в феврале 2016 года, подчеркивают в фонде.

Больше всего нарушений по выписке обезболивающих фонд обнаружил в Пензенской области (234 случая). Следом идут Татарстан (224 случая), Тюменская и Орловская области (122 и 109 нарушений соответственно) и Краснодарский край (87 нарушений). Всего в качестве проблемных регионов в отчете ФОМС фигурируют 18 регионов.

Ключевые слова: обезболивающие препараты, Ольга Голодец, Минздрав


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