НПВС при ОРВИ повышает риск инфаркта в среднем в 3,4 раза Применение нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) при острых респираторных заболеваниях повышает риск инфаркта миокарда. К такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной в



В обосновании к своей работе ученые рассказали, что медицинскому сообществу уже известно, что НПВС и ОРВИ сами по себе могут повышать вероятность развития инфаркта. Однако в некоторых странах врачи все равно выписывать обезболивающие препараты для снятия симптомов респираторных инфекций. Авторы работы решили проанализировать зависимость риска инфаркта от применения НПВС при простудных заболеваниях.



Согласно дизайну исследования были изучены медицинские карты почти 9,8 тыс. пациентов, госпитализированных с инфарктом миокарда с 2007 по 2011 год. Оказалось, что использование НПВС во время ОРВИ связано с повышением риска инфаркта в 3,4 раза. При этом применение обезболивающих препаратов у пациентов без симптомов респираторной инфекции увеличивало вероятность инфаркта в 1,5 раза, а просто простудные заболевания – в 2,7 раза. Максимальный риск инфаркта был у пациентов, которым при ОРВИ и гриппе вводили НПВС парентерально: в таких случая риск вырастал в 7,22 раза.



Ключевые слова: ОРВИ, грипп, инфаркт миокарда Применение нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) при острых респираторных заболеваниях повышает риск инфаркта миокарда. К такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной в Journal of Infectious Diseases В обосновании к своей работе ученые рассказали, что медицинскому сообществу уже известно, что НПВС и ОРВИ сами по себе могут повышать вероятность развития инфаркта. Однако в некоторых странах врачи все равно выписывать обезболивающие препараты для снятия симптомов респираторных инфекций. Авторы работы решили проанализировать зависимость риска инфаркта от применения НПВС при простудных заболеваниях.Согласно дизайну исследования были изучены медицинские карты почти 9,8 тыс. пациентов, госпитализированных с инфарктом миокарда с 2007 по 2011 год. Оказалось, что использование НПВС во время ОРВИ связано с повышением риска инфаркта в 3,4 раза. При этом применение обезболивающих препаратов у пациентов без симптомов респираторной инфекции увеличивало вероятность инфаркта в 1,5 раза, а просто простудные заболевания – в 2,7 раза. Максимальный риск инфаркта был у пациентов, которым при ОРВИ и гриппе вводили НПВС парентерально: в таких случая риск вырастал в 7,22 раза.Ключевые слова: НПВС









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НПВС при ОРВИ повышает риск инфаркта в среднем в 3,4 раза В Journal of Infectious Diseases опубликована работа ученых, проанализировавших зависимость риска инфаркта миокарда от применения НПВС при простудных заболеваниях.

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