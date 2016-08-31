Конференция «ВЕЙНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»: выступление Гарика Мартиросяна В течение трех дней, с 9 по 11 февраля в Москве пройдет конференция «Вейновские чтения», посвящённая памяти выдающегося российского невролога, академика РАМН, заслуженного деятеля науки, лауреата Государственной премии СССР, профессора Александра Моисеевича Вейна. «Вейновские чтения-2017» состоятся в Конгресс-парке гостиницы «Рэдиссон Ройал, Москва» (Кутузовский проспект, д. 2/1, стр. 1).



В последние годы «Вейновские чтения» приобретают размах масштабного форума, на котором собираются неврологи и врачи смежных специальностей, чтобы обсудить самые актуальные проблемы своей практической деятельности. Конференция будет проходить 3 дня и будет включать в себя пленарные сессии, сателлитные симпозиумы, мастер-классы, клинические разборы и видеопрезентации по самым актуальным вопросам неврологии, а также проблемам, находящимся на стыке дисциплин – в области нейроиммунологии и нейроэндокринологии. Конференция аккредитована и одобрена системой НМО.



Помимо научной программы гостей форума ждет презентация проекта «Начни себя», цель которого – укрепление здоровья врачей и предотвращение синдрома профессионального выгорания у медицинских работников. В рамках проекта запланировано выступление шоумена и телеведущего Гарика Мартиросяна (между прочим, психиатра по образованию), мастер-классы, викторины, конкурсы с призами и - фотосессия с А.П. Чеховым! Заинтригованы? Приходите и у вас будут уникальные кадры на память.



Для читателей портала «РЕМЕДИУМ» организаторы конференции подготовили полезные подарки. Укажите при промокод: Ремедиум, приходите на мероприятие и получите один из подарков - записную книжку «Начни с себя», ручной антистресс или журнал «Экология мозга»!



Ежегодная конференция «Вейновские чтения» проходит под эгидой Ассоциации междисциплинарной медицины (АММ). АММ – это некоммерческое партнерство, созданное с целью повышения качества профессионального взаимодействия врачей различных специальностей. Вместе мы можем гораздо больше, вместе мы способны увидеть целое! Приглашаем специалистов вступить в члены Ассоциации междисциплинарной медицины. указав промокод: Ремедиум, и на стенде АММ на «Вейновских чтениях» вас будет ждать подарок – книга «Управление болью. Биопсихосоциальный подход», Данилов А.Б., Данилов Ал.Б.



Ключевые слова: В течение трех дней, с 9 по 11 февраля в Москве пройдет конференция «Вейновские чтения», посвящённая памяти выдающегося российского невролога, академика РАМН, заслуженного деятеля науки, лауреата Государственной премии СССР, профессора Александра Моисеевича Вейна. «Вейновские чтения-2017» состоятся в Конгресс-парке гостиницы «Рэдиссон Ройал, Москва» (Кутузовский проспект, д. 2/1, стр. 1).В последние годы «Вейновские чтения» приобретают размах масштабного форума, на котором собираются неврологи и врачи смежных специальностей, чтобы обсудить самые актуальные проблемы своей практической деятельности. Конференция будет проходить 3 дня и будет включать в себя пленарные сессии, сателлитные симпозиумы, мастер-классы, клинические разборы и видеопрезентации по самым актуальным вопросам неврологии, а также проблемам, находящимся на стыке дисциплин – в области нейроиммунологии и нейроэндокринологии. КонференцияПомимо научной программы гостей форума ждет презентация проекта «Начни себя», цель которого – укрепление здоровья врачей и предотвращение синдрома профессионального выгорания у медицинских работников. В рамках проекта запланировано(между прочим, психиатра по образованию), мастер-классы, викторины, конкурсы с призами и - фотосессия с А.П. Чеховым! Заинтригованы? Приходите и у вас будут уникальные кадры на память.Для читателей портала «РЕМЕДИУМ» организаторы конференции подготовили полезные подарки. Укажите при Регистрации на Конференцию , приходите на мероприятие и получите один из подарков - записную книжку «Начни с себя», ручной антистресс или журнал «Экология мозга»! Краткая и полная научные программы «Вейновских чтений-2017» Ежегодная конференция «Вейновские чтения» проходит под эгидой Ассоциации междисциплинарной медицины (АММ). АММ – это некоммерческое партнерство, созданное с целью повышения качества профессионального взаимодействия врачей различных специальностей. Вместе мы можем гораздо больше, вместе мы способны увидеть целое! Приглашаем специалистов вступить в члены Ассоциации междисциплинарной медицины. Вступайте в члены Ассоциации на сайте АММ , и на стенде АММ на «Вейновских чтениях» вас будет ждать подарок – книга «Управление болью. Биопсихосоциальный подход», Данилов А.Б., Данилов Ал.Б.Ключевые слова: Вейновские чтения









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