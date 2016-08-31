Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

31.08.2016

КЦ "Выбор" Специалист отдела обеспечения качества

31.08.2016

КЦ "Выбор" Менеджер по продажам лабораторного оборудования

31.08.2016

КЦ "Выбор" Химик-аналитик ОКК

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

03.02.2017 12:02

Конференция «ВЕЙНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»: выступление Гарика Мартиросяна

В течение трех дней, с 9 по 11 февраля в Москве пройдет конференция «Вейновские чтения», посвящённая памяти выдающегося российского невролога, академика РАМН, заслуженного деятеля науки, лауреата Государственной премии СССР, профессора Александра Моисеевича Вейна. «Вейновские чтения-2017» состоятся в Конгресс-парке гостиницы «Рэдиссон Ройал, Москва» (Кутузовский проспект, д. 2/1, стр. 1).

В последние годы «Вейновские чтения» приобретают размах масштабного форума, на котором собираются неврологи и врачи смежных специальностей, чтобы обсудить самые актуальные проблемы своей практической деятельности. Конференция будет проходить 3 дня и будет включать в себя пленарные сессии, сателлитные симпозиумы, мастер-классы, клинические разборы и видеопрезентации по самым актуальным вопросам неврологии, а также проблемам, находящимся на стыке дисциплин – в области нейроиммунологии и нейроэндокринологии. Конференция аккредитована и одобрена системой НМО.

Помимо научной программы гостей форума ждет презентация проекта «Начни себя», цель которого – укрепление здоровья врачей и предотвращение синдрома профессионального выгорания у медицинских работников. В рамках проекта запланировано выступление шоумена и телеведущего Гарика Мартиросяна (между прочим, психиатра по образованию), мастер-классы, викторины, конкурсы с призами и - фотосессия с А.П. Чеховым! Заинтригованы? Приходите и у вас будут уникальные кадры на память.

Для читателей портала «РЕМЕДИУМ» организаторы конференции подготовили полезные подарки. Укажите при Регистрации на Конференцию промокод: Ремедиум, приходите на мероприятие и получите один из подарков - записную книжку «Начни с себя», ручной антистресс или журнал «Экология мозга»! Краткая и полная научные программы «Вейновских чтений-2017»

Ежегодная конференция «Вейновские чтения» проходит под эгидой Ассоциации междисциплинарной медицины (АММ). АММ – это некоммерческое партнерство, созданное с целью повышения качества профессионального взаимодействия врачей различных специальностей. Вместе мы можем гораздо больше, вместе мы способны увидеть целое! Приглашаем специалистов вступить в члены Ассоциации междисциплинарной медицины. Вступайте в члены Ассоциации на сайте АММ, указав промокод: Ремедиум, и на стенде АММ на «Вейновских чтениях» вас будет ждать подарок – книга «Управление болью. Биопсихосоциальный подход», Данилов А.Б., Данилов Ал.Б.

Ключевые слова: Вейновские чтения


Последние новости

03.02.2017 11:58

Рассмотрение заявок на регистрацию дженериков в США станет приоритетным

Конгрессмены подготовили законопроект, обязывающий FDA в приоритетном порядке рассматривать документы на регистрацию дженериков. Мера направлена на усиление конкуренции на американском рынке лекарств и снижение стоимости медикаментов.

03.02.2017 11:02

За 2016 год количество операций по трансплантации органов в РФ выросло на 14,8%

Нарастить число операций по пересадке органов в РФ позволило принятие в 2015 году ряда поправок к законодательству. Ранее ежегодно проводилось около 1500 операций по пересадке, а в 2016 году их количество возросло до 1703.

02.02.2017 16:43

Biogen завершила выделение подразделения по лечению гемофилии в отдельную компанию

Новая биофармацевтическая компания, образованная из подразделения Biogen, занимавшегося разработкой и продажей лекарственных препаратов для лечения гемофилии, было зарегистрировано под название Bioverativ.

02.02.2017 15:42

Sanofi и Regeneron добились регистрации нового препарата против ревматоидного артрита

Регуляторные органы Канады выдали первое маркетинговое разрешение на сарилумаб – совместную разработку Sanofi и Regeneron.

02.02.2017 14:32

Каждый год 500 тыс. жителей России заболевают раком

Примерно у половины пациентов онкология выявляется на поздней стадии, что приводит к 100 тыс. летальных исходов в течение одного года после диагностирования.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks