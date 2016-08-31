Рассмотрение заявок на регистрацию дженериков в США станет приоритетным Подкомитет нижней палаты конгресса США на следующей неделе рассмотрит законопроект, призванный ускорить вывод на американский рынок дженериков, пишет



Согласно документу, Администрация по продуктам и лекарствам США (FDA) будет обязана в приоритетном порядке рассматривать заявления на регистрацию дженериков, нехватка которых наблюдается на рынке.



«Президент Дональд Трамп дал ясно понять, что он намерен усилить конкуренцию на рынке лекарств для снижения их стоимости. Данная мера направлена именно на это», - заявил Грегори Уолден. Он добавил, что на рассмотрении FDA находится огромное количество заявок на регистрацию дженериков, а законопроект позволит сделать этот процесс более прозрачным.



Два дня назад Трамп



Ключевые слова: дженерики, Дональд Трамп Подкомитет нижней палаты конгресса США на следующей неделе рассмотрит законопроект, призванный ускорить вывод на американский рынок дженериков, пишет Reuters со ссылкой на слова конгрессмена Грегори Уолдена (Greg Walden). Законопроект поддерживается обеими партиями.Согласно документу, Администрация по продуктам и лекарствам США (FDA) будет обязана в приоритетном порядке рассматривать заявления на регистрацию дженериков, нехватка которых наблюдается на рынке.«Президент Дональд Трамп дал ясно понять, что он намерен усилить конкуренцию на рынке лекарств для снижения их стоимости. Данная мера направлена именно на это», - заявил Грегори Уолден. Он добавил, что на рассмотрении FDA находится огромное количество заявок на регистрацию дженериков, а законопроект позволит сделать этот процесс более прозрачным.Два дня назад Трамп встретился с руководителями крупнейших фармпроизводителей и призвал их снизить цены на свою продукцию. Она обратил внимание, что правительство вынуждено платить «астрономические» суммы за лекарственные препараты, предоставляемые по программам здравоохранения пожилым и бедным пациентам, а также инвалидам.Ключевые слова: США









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Рассмотрение заявок на регистрацию дженериков в США станет приоритетным Конгрессмены подготовили законопроект, обязывающий FDA в приоритетном порядке рассматривать документы на регистрацию дженериков. Мера направлена на усиление конкуренции на американском рынке лекарств и снижение стоимости медикаментов.

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