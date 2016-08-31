Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

31.08.2016

КЦ "Выбор" Специалист отдела обеспечения качества

31.08.2016

КЦ "Выбор" Менеджер по продажам лабораторного оборудования

31.08.2016

КЦ "Выбор" Химик-аналитик ОКК

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

03.02.2017 11:58

Рассмотрение заявок на регистрацию дженериков в США станет приоритетным

Подкомитет нижней палаты конгресса США на следующей неделе рассмотрит законопроект, призванный ускорить вывод на американский рынок дженериков, пишет Reuters со ссылкой на слова конгрессмена Грегори Уолдена (Greg Walden). Законопроект поддерживается обеими партиями.

Согласно документу, Администрация по продуктам и лекарствам США (FDA) будет обязана в приоритетном порядке рассматривать заявления на регистрацию дженериков, нехватка которых наблюдается на рынке.

«Президент Дональд Трамп дал ясно понять, что он намерен усилить конкуренцию на рынке лекарств для снижения их стоимости. Данная мера направлена именно на это», - заявил Грегори Уолден. Он добавил, что на рассмотрении FDA находится огромное количество заявок на регистрацию дженериков, а законопроект позволит сделать этот процесс более прозрачным.

Два дня назад Трамп встретился с руководителями крупнейших фармпроизводителей и призвал их снизить цены на свою продукцию. Она обратил внимание, что правительство вынуждено платить «астрономические» суммы за лекарственные препараты, предоставляемые по программам здравоохранения пожилым и бедным пациентам, а также инвалидам.

Ключевые слова: США, дженерики, Дональд Трамп


Последние новости

03.02.2017 11:58

Рассмотрение заявок на регистрацию дженериков в США станет приоритетным

Конгрессмены подготовили законопроект, обязывающий FDA в приоритетном порядке рассматривать документы на регистрацию дженериков. Мера направлена на усиление конкуренции на американском рынке лекарств и снижение стоимости медикаментов.

03.02.2017 11:02

За 2016 год количество операций по трансплантации органов в РФ выросло на 14,8%

Нарастить число операций по пересадке органов в РФ позволило принятие в 2015 году ряда поправок к законодательству. Ранее ежегодно проводилось около 1500 операций по пересадке, а в 2016 году их количество возросло до 1703.

02.02.2017 16:43

Biogen завершила выделение подразделения по лечению гемофилии в отдельную компанию

Новая биофармацевтическая компания, образованная из подразделения Biogen, занимавшегося разработкой и продажей лекарственных препаратов для лечения гемофилии, было зарегистрировано под название Bioverativ.

02.02.2017 15:42

Sanofi и Regeneron добились регистрации нового препарата против ревматоидного артрита

Регуляторные органы Канады выдали первое маркетинговое разрешение на сарилумаб – совместную разработку Sanofi и Regeneron.

02.02.2017 14:32

Каждый год 500 тыс. жителей России заболевают раком

Примерно у половины пациентов онкология выявляется на поздней стадии, что приводит к 100 тыс. летальных исходов в течение одного года после диагностирования.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks