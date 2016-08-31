Биофармкластер «Северный» начал образовательный интенсив для стартапов GenerationS 1 февраля в Долгопрудном состоялось торжественное открытие корпоративной акселерационной программы трека LifeScience стартап-акселератора



Представители «РВК, оператора трека



«Акселератор GenerationS и трек LifeScience в частности являются одним из самых эффективных инструментов помощи зарождающемуся инновационному предпринимательству в сфере биомедицинских технологий. Это стратегически важное направление, которое определяет глобальную конкурентоспособность страны, - отметил Кирилл Волынчик, директор по развитию «КСИ Венчурс». - Искренне надеюсь, что наша акселерационная программа позволит командам добиться прогресса в развитии проектов: получении инвестиций, сотрудничества с индустрией и по возможности четкого внутреннего понимания места продукта на рынке».



«GenerationS предоставляет стартапам реальные возможности выхода на российский и, главное, глобальный рынок инновационных биомедицинских технологий, - добавил Олег Корзинов, исполнительный директор Биофармкластера «Северный». - Уверен, что сотрудничество с компаниями-участниками Биофармкластера «Северный» и инвестиции «Посевного фонда в области живых систем» помогут вывести российские разработки на новый уровень, позволят конкурировать в глобальном формате, что, безусловно, крайне важно - как для профессионального сообщества, так и для рынка в целом».



После официальной части мероприятия Олег Корзинов и Сергей Леонов, директор Физтех-Школы биологической и медицинской физики, провели обзорную экскурсию по лабораториям Центра живых систем и биофарминжиниринга. Участники программы посетили Лабораторию разработок инновационных лекарственных средств, Лабораторию геномной инженерии, Лабораторию нанобиотехнологий, Лабораторию дизайна лекарственных форм, Лаборатория прикладных кибернетических систем и Лабораторию доклинических исследований.



15 февраля состоится финальный этап акселератора - Demo Day. Команды представят свои разработки жюри, в состав которого войдут представители корпоративного партнера трека и профильные инвесторы. Три лучших проекта разделят призовой фонд в размере 1 млн руб. Проект, набравший наивысший балл, примет участие в супер-финале GenerationS в апреле 2017 года.



Участниками акселерационной программы трека LifeScience стали команды из Москвы и МО, Новосибирска, Томска и Казани. За звание лучших поборются проекты: Emvio (система управления стрессом), нейрокомпьютерный интерфейс «Опторитмограф», противоопухолевый препарат «Лактаптин», PillBand (браслет для хранения и переноса таблеток), QRepublik (медицинский идентификатор), ScanDerm (портативная система анализа состояния кожи), терапевтический аппарат оксигенации крови, беспроводной кардиостимулятор с функцией длительного кардиомониторинга, персональный автоматический инъектор для внутримышечных инъекций, инновационный препарат для терапии алкогольной зависимости.



В рамках образовательной программы, рассчитанной на 2 недели, участникам предстоит посетить производственные предприятия Москвы и Московской области, входящие в Биофармкластер «Северный» («ХимРар», «Альтоника», «Нейроботикс», «БИОСС» и «Конмет»), ознакомиться с технологическими процессами и пройти стажировку. Кроме того, команды-финалисты совместно с менторами и представителями потенциальных заказчиков разработают дорожные карты по развитию и доработке своих продуктов. В образовательной программе примут участие топ-менеджеры ведущих российских компаний в области медицины и фармацевтики, а также представители венчурных фондов и профильных министерств.



Ключевые слова: GenerationS 1 февраля в Долгопрудном состоялось торжественное открытие корпоративной акселерационной программы трека LifeScience стартап-акселератора GenerationS от РВК. На звание лучших претендуют 10 команд, представивших свои проекты в области разработок новых лекарственных препаратов, диагностических систем, изделий медицинского назначения, а также M-Health-технологий, связанных с мониторингом здоровья человека.Представители «РВК, оператора трека «КСИ Венчурс» , индустриального партнера Биофармкластера «Северный» и МФТИ рассказали участниками о трендах развития отрасли, стратегической важности мероприятия, а также дали рекомендации по развитию проектов.«Акселератор GenerationS и трек LifeScience в частности являются одним из самых эффективных инструментов помощи зарождающемуся инновационному предпринимательству в сфере биомедицинских технологий. Это стратегически важное направление, которое определяет глобальную конкурентоспособность страны, - отметил Кирилл Волынчик, директор по развитию «КСИ Венчурс». - Искренне надеюсь, что наша акселерационная программа позволит командам добиться прогресса в развитии проектов: получении инвестиций, сотрудничества с индустрией и по возможности четкого внутреннего понимания места продукта на рынке».«GenerationS предоставляет стартапам реальные возможности выхода на российский и, главное, глобальный рынок инновационных биомедицинских технологий, - добавил Олег Корзинов, исполнительный директор Биофармкластера «Северный». - Уверен, что сотрудничество с компаниями-участниками Биофармкластера «Северный» и инвестиции «Посевного фонда в области живых систем» помогут вывести российские разработки на новый уровень, позволят конкурировать в глобальном формате, что, безусловно, крайне важно - как для профессионального сообщества, так и для рынка в целом».После официальной части мероприятия Олег Корзинов и Сергей Леонов, директор Физтех-Школы биологической и медицинской физики, провели обзорную экскурсию по лабораториям Центра живых систем и биофарминжиниринга. Участники программы посетили Лабораторию разработок инновационных лекарственных средств, Лабораторию геномной инженерии, Лабораторию нанобиотехнологий, Лабораторию дизайна лекарственных форм, Лаборатория прикладных кибернетических систем и Лабораторию доклинических исследований.15 февраля состоится финальный этап акселератора - Demo Day. Команды представят свои разработки жюри, в состав которого войдут представители корпоративного партнера трека и профильные инвесторы. Три лучших проекта разделят призовой фонд в размере 1 млн руб. Проект, набравший наивысший балл, примет участие в супер-финале GenerationS в апреле 2017 года.Ключевые слова: РВК









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