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Главная / Новости медицины и фармации
03.02.2017 11:02
За 2016 год количество операций по трансплантации органов в РФ выросло на 14,8%За прошедший год в России было проведено 1703 операции по трансплантации органов, что на 14,8% больше, чем годом ранее, сообщается на сайте министерства здравоохранения РФ.
По официальным данным, на протяжении последних несколько лет ежегодно выполнялось около 1500 подобных операций. С целью развития трансплантологии в 2015 году были приняты поправки в законодательство, которые позволили увеличить число операций по пересадке органов.
В прошлом году была введена единая электронная система учета доноров, донорских органов и реципиентов. «Учет осуществляется медицинскими организациями, включенными в перечень учреждений здравоохранения, осуществляющих забор, хранение и трансплантацию органов и тканей человека. Все эти введения обеспечивают координацию деятельности медицинских организаций, работающих в этой сфере и делают систему донорства и трансплантации более доступной для нуждающихся пациентов», - отмечается в сообщении Минздрава.
По количеству проведенных операций по трансплантации лидирует ФГБУ «Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова». Там в 2016 году было проведено 20,6% от общего количества трансплантаций по всей стране (410 операций).
Ключевые слова: трансплантация, пересадка органов, Россия
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