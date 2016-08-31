За 2016 год количество операций по трансплантации органов в РФ выросло на 14,8% За прошедший год в России было проведено 1703 операции по трансплантации органов, что на 14,8% больше, чем годом ранее,



По официальным данным, на протяжении последних несколько лет ежегодно выполнялось около 1500 подобных операций. С целью развития трансплантологии в 2015 году были приняты поправки в законодательство, которые позволили увеличить число операций по пересадке органов.



В прошлом году была введена единая электронная система учета доноров, донорских органов и реципиентов. «Учет осуществляется медицинскими организациями, включенными в перечень учреждений здравоохранения, осуществляющих забор, хранение и трансплантацию органов и тканей человека. Все эти введения обеспечивают координацию деятельности медицинских организаций, работающих в этой сфере и делают систему донорства и трансплантации более доступной для нуждающихся пациентов», - отмечается в сообщении Минздрава.



По количеству проведенных операций по трансплантации лидирует ФГБУ «Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова». Там в 2016 году было проведено 20,6% от общего количества трансплантаций по всей стране (410 операций).



Ключевые слова: пересадка органов, Россия За прошедший год в России было проведено 1703 операции по трансплантации органов, что на 14,8% больше, чем годом ранее, сообщается на сайте министерства здравоохранения РФ.По официальным данным, на протяжении последних несколько лет ежегодно выполнялось около 1500 подобных операций. С целью развития трансплантологии в 2015 году были приняты поправки в законодательство, которые позволили увеличить число операций по пересадке органов.В прошлом году была введена единая электронная система учета доноров, донорских органов и реципиентов. «Учет осуществляется медицинскими организациями, включенными в перечень учреждений здравоохранения, осуществляющих забор, хранение и трансплантацию органов и тканей человека. Все эти введения обеспечивают координацию деятельности медицинских организаций, работающих в этой сфере и делают систему донорства и трансплантации более доступной для нуждающихся пациентов», - отмечается в сообщении Минздрава.По количеству проведенных операций по трансплантации лидирует ФГБУ «Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова». Там в 2016 году было проведено 20,6% от общего количества трансплантаций по всей стране (410 операций).Ключевые слова: трансплантация









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За 2016 год количество операций по трансплантации органов в РФ выросло на 14,8% Нарастить число операций по пересадке органов в РФ позволило принятие в 2015 году ряда поправок к законодательству. Ранее ежегодно проводилось около 1500 операций по пересадке, а в 2016 году их количество возросло до 1703.

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