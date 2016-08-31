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 Главная / Новости медицины и фармации

03.02.2017 11:02

За 2016 год количество операций по трансплантации органов в РФ выросло на 14,8%

За прошедший год в России было проведено 1703 операции по трансплантации органов, что на 14,8% больше, чем годом ранее, сообщается на сайте министерства здравоохранения РФ.

По официальным данным, на протяжении последних несколько лет ежегодно выполнялось около 1500 подобных операций. С целью развития трансплантологии в 2015 году были приняты поправки в законодательство, которые позволили увеличить число операций по пересадке органов.

В прошлом году была введена единая электронная система учета доноров, донорских органов и реципиентов. «Учет осуществляется медицинскими организациями, включенными в перечень учреждений здравоохранения, осуществляющих забор, хранение и трансплантацию органов и тканей человека. Все эти введения обеспечивают координацию деятельности медицинских организаций, работающих в этой сфере и делают систему донорства и трансплантации более доступной для нуждающихся пациентов», - отмечается в сообщении Минздрава.

По количеству проведенных операций по трансплантации лидирует ФГБУ «Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова». Там в 2016 году было проведено 20,6% от общего количества трансплантаций по всей стране (410 операций).

Ключевые слова: трансплантация, пересадка органов, Россия


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