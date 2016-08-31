Biogen завершила выделение подразделения по лечению гемофилии в отдельную компанию Компания Biogen завершила процесс выделения в отдельную организацию подразделения, занимающегося разработкой и продажей лекарственных препаратов для лечения гемофилии,



Новая компания зарегистрирована под названием Bioverativ, ее акции будут торговаться под символом BIVV. Biogen не оставила себе долю участия в капитале Bioverativ.



Решение о выделении подразделения в отдельную компанию



Уходящий директор Biogen Джордж Скандос (George Scangos) заявил, что выделение Bioverativ приведет к созданию двух глобальных биотехнологических компаний, целью которых является работа на благо пациентов. В прошлом году продажи двух основных лекарственных препаратов Bioverativ превысили 550 млн долларов.



Фото: marketwatch.com





Ключевые слова: Bioverativ Компания Biogen завершила процесс выделения в отдельную организацию подразделения, занимающегося разработкой и продажей лекарственных препаратов для лечения гемофилии, говорится в официальном пресс-релизе Новая компания зарегистрирована под названием Bioverativ, ее акции будут торговаться под символом BIVV. Biogen не оставила себе долю участия в капитале Bioverativ.Решение о выделении подразделения в отдельную компанию было принято советом директоров Biogen в декабре 2016 года.Уходящий директор Biogen Джордж Скандос (George Scangos) заявил, что выделение Bioverativ приведет к созданию двух глобальных биотехнологических компаний, целью которых является работа на благо пациентов. В прошлом году продажи двух основных лекарственных препаратов Bioverativ превысили 550 млн долларов.Ключевые слова: Biogen









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Biogen завершила выделение подразделения по лечению гемофилии в отдельную компанию Новая биофармацевтическая компания, образованная из подразделения Biogen, занимавшегося разработкой и продажей лекарственных препаратов для лечения гемофилии, было зарегистрировано под название Bioverativ.

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