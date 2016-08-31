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 Главная / Новости медицины и фармации

02.02.2017 16:43

Biogen завершила выделение подразделения по лечению гемофилии в отдельную компанию

Компания Biogen завершила процесс выделения в отдельную организацию подразделения, занимающегося разработкой и продажей лекарственных препаратов для лечения гемофилии, говорится в официальном пресс-релизе.

Новая компания зарегистрирована под названием Bioverativ, ее акции будут торговаться под символом BIVV. Biogen не оставила себе долю участия в капитале Bioverativ.

Решение о выделении подразделения в отдельную компанию было принято советом директоровBiogen в декабре 2016 года.

Уходящий директор Biogen Джордж Скандос (George Scangos) заявил, что выделение Bioverativ приведет к созданию двух глобальных биотехнологических компаний, целью которых является работа на благо пациентов. В прошлом году продажи двух основных лекарственных препаратов Bioverativ превысили 550 млн долларов.

Фото: marketwatch.com


Ключевые слова: Biogen, Bioverativ


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