Главная / Новости медицины и фармации Алексей Алехин: даже имея универсальные инструменты поддержки, Минпромторг практически в ручном режиме работает с производителями «Правительство РФ уделяет самое пристальное внимание всем сегментам отечественного фармацевтического рынка, в том числе и сегменту препаратов стоимостью до 50 рублей», - уточнил зам. директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин, общаясь со СМИ в рамках участия в V Всероссийской студенческой фармолимпиаде. Мероприятие проходило с 30 января по 1 февраля в подмосковном Орехово-Зуево.



По словам представителя Минпромторга России, в настоящее время в качестве мер поддержки российских предприятий, выпускающих продукцию низкого ценового сегмента, используются все механизмы, предусмотренные законодательством РФ. Один из них – возможность перерегистрации цены на лекарственный препарат на уровень инфляции текущего и предыдущего годов – фактически в размере двойного уровня инфляции. Ряд отечественных компаний успешно воспользовались данным инструментом, чтобы перерегистрировать цену на свои продукты. «Что касается инструментов поддержки со стороны Минпромторга России, то министерство предоставляет субсидии на развитие НИОКР, позволяя компаниям минимизировать свои издержки на исследования и направить имеющиеся средства на иные производственные цели. Подобное решение стало выходом из сложной ситуации для многих российских предприятий. Однако даже имея универсальные инструменты поддержки, ведомство практически в ручном режиме работает с производителями препаратов дешевого ценового сегмента. Каждое такое предприятие мы знаем поименно», - пояснил Алексей Алехин.



Ранее Минпромторг России предложил разрешить производителям препаратов из перечня ЖНВЛП стоимостью до 50 руб. повысить цену на эти препараты не более чем до 50 руб., ограничив рентабельность к себестоимости 30%. Также рассматривался вариант субсидирования производителей.



Справочно:



V Всероссийская студенческая фармолимпиада - образовательный проект Ассоциации Российских фармацевтических производителей. В этом году в ней участвуют команды из других стран – Казахстана и Беларуси.



В этом году в интеллектуальных состязаниях за право называться лучшими принимают участие 29 команд из 27 вузов. Некоторые их них участвуют в ВСФО впервые – это студенты Военно-медицинской Академии, МГУ им. Ломоносова и Южно-Казахстанского Государственного университета.



В качестве гостей в олимпиаде приняли участие представители Росздравнадзора, Минпромторга России, Министерства образования и науки России, Торгово-промышленной палаты РФ.



Участники ВСФО прошли конкурсные испытания в направлениях «фармация» и «фармацевтическая технология», результаты которых оценивало жюри в составе доцентов ведущих медицинских вузов, докторов и кандидатов наук, экспертов компаний и представителей научного сообщества.



Ключевые слова: «Правительство РФ уделяет самое пристальное внимание всем сегментам отечественного фармацевтического рынка, в том числе и сегменту препаратов стоимостью до 50 рублей», - уточнил зам. директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин, общаясь со СМИ в рамках участия в V Всероссийской студенческой фармолимпиаде. Мероприятие проходило с 30 января по 1 февраля в подмосковном Орехово-Зуево.По словам представителя Минпромторга России, в настоящее время в качестве мер поддержки российских предприятий, выпускающих продукцию низкого ценового сегмента, используются все механизмы, предусмотренные законодательством РФ. Один из них – возможность перерегистрации цены на лекарственный препарат на уровень инфляции текущего и предыдущего годов – фактически в размере двойного уровня инфляции. Ряд отечественных компаний успешно воспользовались данным инструментом, чтобы перерегистрировать цену на свои продукты. «Что касается инструментов поддержки со стороны Минпромторга России, то министерство предоставляет субсидии на развитие НИОКР, позволяя компаниям минимизировать свои издержки на исследования и направить имеющиеся средства на иные производственные цели. Подобное решение стало выходом из сложной ситуации для многих российских предприятий. Однако даже имея универсальные инструменты поддержки, ведомство практически в ручном режиме работает с производителями препаратов дешевого ценового сегмента. Каждое такое предприятие мы знаем поименно», - пояснил Алексей Алехин.Ранее Минпромторг России предложил разрешить производителям препаратов из перечня ЖНВЛП стоимостью до 50 руб. повысить цену на эти препараты не более чем до 50 руб., ограничив рентабельность к себестоимости 30%. Также рассматривался вариант субсидирования производителей.V Всероссийская студенческая фармолимпиада - образовательный проект Ассоциации Российских фармацевтических производителей. В этом году в ней участвуют команды из других стран – Казахстана и Беларуси.В этом году в интеллектуальных состязаниях за право называться лучшими принимают участие 29 команд из 27 вузов. Некоторые их них участвуют в ВСФО впервые – это студенты Военно-медицинской Академии, МГУ им. Ломоносова и Южно-Казахстанского Государственного университета.В качестве гостей в олимпиаде приняли участие представители Росздравнадзора, Минпромторга России, Министерства образования и науки России, Торгово-промышленной палаты РФ.Участники ВСФО прошли конкурсные испытания в направлениях «фармация» и «фармацевтическая технология», результаты которых оценивало жюри в составе доцентов ведущих медицинских вузов, докторов и кандидатов наук, экспертов компаний и представителей научного сообщества.Ключевые слова: Минпромторг



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