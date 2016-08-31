Sanofi и Regeneron добились регистрации нового препарата против ревматоидного артрита Компании Sanofi и Regeneron сообщили о получении маркетингового разрешения на сарилумаб (sarilumab). Регуляторные органы Канады первыми в мире зарегистрировали лекарственный препарат для лечения ревматоидного артрита, пишет



Лекарственное средство появится на рынке под торговым наименованием Кевзара (Kevzara). Ранее



Ранее Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA)



Сарилумаб являет человеческим моноклональным антителом, специфичным к рецептору интерлейкина-6, который подавляет воспалительные процессы при ревматоидном артрите.



Ключевые слова: Regeneron, ревматоидный артрит Компании Sanofi и Regeneron сообщили о получении маркетингового разрешения на сарилумаб (sarilumab). Регуляторные органы Канады первыми в мире зарегистрировали лекарственный препарат для лечения ревматоидного артрита, пишет The Pharma Letter Лекарственное средство появится на рынке под торговым наименованием Кевзара (Kevzara). Ранее клинические исследования показали, что сарилумаб превосходит по эффективности адалимумаб производства AbbVie.Ранее Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) отказала в регистрации сарилумаба из-за обнаружения нарушений производственного процесса на одном из заводов Sanofi. На сегодняшний день компании вновь подали заявку на регистрацию препарата в США. Ожидается, что регуляторный орган озвучит свое решение уже в этом году.Сарилумаб являет человеческим моноклональным антителом, специфичным к рецептору интерлейкина-6, который подавляет воспалительные процессы при ревматоидном артрите.Ключевые слова: Sanofi









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