Каждый год 500 тыс. жителей России заболевают раком По данным главного внештатного специалиста Минздрава РФ по онкологии Михаила Давыдова, ежегодно в России у 500 тыс. человек диагностируются онкологические заболевания. Об этом информирует



Выступая на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню борьбы против рака, Давыдов рассказал, что из этих 500 тыс. пациентов около 100 тыс. человек умирают в течение года после выявления заболевания.



По его словам, примерно у половины из пациентов рак выявляется на поздней, третьей - четвертой, стадиях. Из-за позднего диагностирования около 300 тыс. пациентов с выявленными опухолями умирают.



Ключевые слова: Россия По данным главного внештатного специалиста Минздрава РФ по онкологии Михаила Давыдова, ежегодно в России у 500 тыс. человек диагностируются онкологические заболевания. Об этом информирует ТАСС Выступая на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню борьбы против рака, Давыдов рассказал, что из этих 500 тыс. пациентов около 100 тыс. человек умирают в течение года после выявления заболевания.По его словам, примерно у половины из пациентов рак выявляется на поздней, третьей - четвертой, стадиях. Из-за позднего диагностирования около 300 тыс. пациентов с выявленными опухолями умирают.Ключевые слова: онкология









Последние новости



Biogen завершила выделение подразделения по лечению гемофилии в отдельную компанию Новая биофармацевтическая компания, образованная из подразделения Biogen, занимавшегося разработкой и продажей лекарственных препаратов для лечения гемофилии, было зарегистрировано под название Bioverativ.

Sanofi и Regeneron добились регистрации нового препарата против ревматоидного артрита Регуляторные органы Канады выдали первое маркетинговое разрешение на сарилумаб – совместную разработку Sanofi и Regeneron.

Каждый год 500 тыс. жителей России заболевают раком Примерно у половины пациентов онкология выявляется на поздней стадии, что приводит к 100 тыс. летальных исходов в течение одного года после диагностирования.

Roche нацелена на сохранение бизнеса по продаже противодиабетических средств Несмотря на снижение продаж, компания Roche не планирует продавать диабетическое подразделение, а напротив намерена его развивать.