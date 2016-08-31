Каждый год 500 тыс. жителей России заболевают раком

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Главная / Новости медицины и фармации
02.02.2017 14:32
Каждый год 500 тыс. жителей России заболевают ракомПо данным главного внештатного специалиста Минздрава РФ по онкологии Михаила Давыдова, ежегодно в России у 500 тыс. человек диагностируются онкологические заболевания. Об этом информирует ТАСС.
Выступая на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню борьбы против рака, Давыдов рассказал, что из этих 500 тыс. пациентов около 100 тыс. человек умирают в течение года после выявления заболевания.
По его словам, примерно у половины из пациентов рак выявляется на поздней, третьей - четвертой, стадиях. Из-за позднего диагностирования около 300 тыс. пациентов с выявленными опухолями умирают.
Ключевые слова: онкология, Россия
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