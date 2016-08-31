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 Главная / Новости медицины и фармации

02.02.2017 12:50

Roche нацелена на сохранение бизнеса по продаже противодиабетических средств

Компания Roche не планирует продавать или сокращать подразделение, занимающееся решениями для лечения диабета. Наоборот, фармпроизводитель намерен принять меры по его расширению. Об этом, как информирует Reuters, заявил глава диагностического направления Roche Роланд Диггельман (Roland Diggelmann).

Роланд Диггельман опроверг информацию о том, что Roche рассматривает варианты по продаже противодиабетического подразделения. По его словам, подобные слухи могли быть спровоцированы заявлением компании Johnson & Johnson, которая на прошлой неделе объявила о планах отказаться от аналогичного бизнеса.

По словам Диггельмана, Roche напротив, находится в поиске новых технологий для усиления портфеля продукции для лечения диабета и контроля глюкозы в крови.

В 2016 году продажи противодиабетической продукции Roche упали на 4% до 2 млрд долларов из-за ценового прессинга на территории США. При этом в Азии продажи выросли на 16%, в основном благодаря высокому спросу в Китае (там, по оценкам, проживает около 100 млн пациентов с диабетом).

Ключевые слова: Roche


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