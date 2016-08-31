В Японии основана новая компания по производству биоаналогов

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Главная / Новости медицины и фармации
02.02.2017 12:08
В Японии основана новая компания по производству биоаналоговЯпонская биофармацевтическая компания Kyowa Hakko Kirin объявила об организации нового предприятия Kyowa Kirin Frontier, которое будет заниматься производством биоаналогов, пишет The Pharma Letter.
Компания сфокусируется на разработке и выводе на рынок биоаналога дарбэпоэтина альфа – стимулятора гемопоэза, предназначенного для лечения анемии. Права на оригинальный препарат дарбэпоэтина альфа принадлежат американской биотехнологической компании Amgen.
Первичный капитал компании Kyowa Kirin Frontier, размещенной в Токио, составил 100 млн йен (880 тыс. долларов). Руководить деятельностью нового фармпроизводителя будет Ватару Мурата (Wataru Murata).
Ключевые слова: Kyowa Hakko Kirin, Япония, биоаналоги
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