В Японии основана новая компания по производству биоаналогов Японская биофармацевтическая компания Kyowa Hakko Kirin объявила об организации нового предприятия Kyowa Kirin Frontier, которое будет заниматься производством биоаналогов, пишет



Компания сфокусируется на разработке и выводе на рынок биоаналога дарбэпоэтина альфа – стимулятора гемопоэза, предназначенного для лечения анемии. Права на оригинальный препарат дарбэпоэтина альфа принадлежат американской биотехнологической компании Amgen.



Первичный капитал компании Kyowa Kirin Frontier, размещенной в Токио, составил 100 млн йен (880 тыс. долларов). Руководить деятельностью нового фармпроизводителя будет Ватару Мурата (Wataru Murata).



Ключевые слова: Япония, биоаналоги Японская биофармацевтическая компания Kyowa Hakko Kirin объявила об организации нового предприятия Kyowa Kirin Frontier, которое будет заниматься производством биоаналогов, пишет The Pharma Letter Компания сфокусируется на разработке и выводе на рынок биоаналога дарбэпоэтина альфа – стимулятора гемопоэза, предназначенного для лечения анемии. Права на оригинальный препарат дарбэпоэтина альфа принадлежат американской биотехнологической компании Amgen.Первичный капитал компании Kyowa Kirin Frontier, размещенной в Токио, составил 100 млн йен (880 тыс. долларов). Руководить деятельностью нового фармпроизводителя будет Ватару Мурата (Wataru Murata).Ключевые слова: Kyowa Hakko Kirin









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