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 Главная / Новости медицины и фармации

02.02.2017 11:09

В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

С 23 по 29 января в России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ на 5,4%. Это произошло после снижения заболеваемости на 4,7%, зафиксированного неделей ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на данные НИИ гриппа.

Рост заболеваемости отмечен во всех детских возрастных группах, при этом среди взрослых заболеваемость продолжает снижаться. В целом эпидемический порог по стране превышен на 17%, это соответствует ситуации в первой декаде декабря прошлого года.

«По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась по населению в целом на 5,4% и во всех детских возрастных группах: среди детей 0-2 лет (на 4,5%), 3-6 (на 12,0%), 7-14 лет (21,6%), но уменьшилась среди лиц старше 15 лет (на 4,3%)», - говорится в еженедельном отчете службы надзора за гриппом НИИ гриппа.

На 50% эпидпорог превышен только в 8 регионах РФ: в Калининградской, Нижегородской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Магаданской областях, Еврейской автономной области и Якутии.

Ключевые слова: грипп, ОРВИ


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