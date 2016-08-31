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Главная / Новости медицины и фармации
01.02.2017 17:37
Александр Винокуров выкупит 100% акций фармдистрибутор «СИА Интернейшнл»Президент компании А1 Александр Винокуров станет косвенным владельцем 100% акций «СИА Интернейшнл», выкупив 50-процентную долю дистрибутора у наследников основателя компании Игоря Рудинского, пишет RNS.
Также Винокуров станет косвенным владельцем 34% обыкновенных и 31% привилегированных акций курганского фармацевтического завода «Синтез» и 75% акций завода «Биоком» (Ставрополь).
В начале 2016 года Винокуров приобрел крупный пакет акций российского фармдистрибутора «СИА Интернейшнл».
«СИА Интернейшнл» несколько лет входит в тройку крупнейших фармдистрибуторов в России. По данным IMS Health за 1-е полугодие 2014 года, компания занимает третью позицию в рейтинге по объемам продаж после ГК «Протек» и «Катрен». Однако на конец 2015 году долг СИА был около 7 млрд рублей. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», в 2015 году СИА получила 67 исков от кредиторов на общую сумму 5,29 млрд руб. (среди истцов были компании «Акрихин», Abbott, Teva).
Ключевые слова: СИА Интернейшнл
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