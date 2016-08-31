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 Главная / Новости медицины и фармации

01.02.2017 16:08

За год объемы продаж на российском фармрынке выросли почти на 35%

Объем коммерческого рынка лекарств в России по состоянию на декабрь 2016 года оценивался аналитической компанией DSM Group в 70,6 млрд рублей. По сравнению с ноябрем того же года емкость рынка выросла на 30,3%, а если сравнивать с декабрем 2015 года – на 34,8%.

В материале, присланном DSM Group в редакцию Remedium, говорится, что структура коммерческого рынка лекарственных препаратов в декабре 2016 г. по ценовым сегментам претерпела ряд изменений по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. На 0,3% относительно декабря 2015 г. снизилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. (за месяц доля увеличилась на 0,1%). На 1,1% увеличился удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. (с 48,1% в декабре 2015 г. до 49,2% в декабре 2016 г.). Доля дорогостоящих препаратов в декабре 2016 г. составила 29,1%, что на 0,9% меньше удельного веса группы в предыдущем месяце и на 0,5% меньше, чем в декабре 2015 г. При этом средняя стоимость упаковки в декабре 2016 г. в сравнении с аналогичным периодом 2015 г. выросла на 2,6% и оставила 913,5 руб./упак.

«По итогам декабря 2016 года 58% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они занимали лишь 30%. Коммерческий сегмент рынка по итогам декабря 2016 г. на 46% был представлен рецептурными препаратами и на 54% безрецептурными лекарствами», говорит эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

Рейтинг компаний по стоимостному объему продаж в декабре 2016 г. возглавила компания Bayer, на втором месте - Sanofi, на третьем месте – Novartis. ТОП брендов лекарственных средств: по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам декабря 2016 г. лидировал препарат Ингавирин (1,32% от совокупных аптечных продаж), на втором месте Кагоцел (1,22%) и третьем месте Нурофен (0,80%).

Ключевые слова: DSM Group, Фармрынок РФ


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