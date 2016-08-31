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 Главная / Новости медицины и фармации

01.02.2017 15:05

Первый в мире пациент с муковисцидозом пройдет терапию стволовыми клетками

В Огайо стартовали первые в истории испытания по оценке безопасности терапии стволовыми клетками (полученными от взрослых волонтеров) муковисцидоза. Первым участником клинических исследований станет 39-летний пациент, у которого заболевание было диагностировано в возрасте 16 месяцев, пишет MedicalXpress.

В рамках КИ пациенту будет сделана одна инъекция человеческих мезенхимальных стволовых клеток (hMSC) здорового добровольца. Целью клинических исследований I фазы является оценка безопасности и переносимости hMSC пациентами с муковисцидозом. Всего в клинических исследованиях примут участие 15 стабильных пациентов, страдающих муковисцидозом.

В настоящее время не существует эффективного метода лечения муковисцидоза, а средняя продолжительность жизни людей с этим заболеванием не превышает 41 года. Муковисцидоз (кистозный фиброз) – неизлечимое генетическое заболевание, поражающее легкие и пищеварительную систему. При муковисцидозе вырабатывается большое количество вязкой слизи, что нарушает работу дыхательной и пищеварительной систем.

Ключевые слова: муковисцидоз, стволовые клетки


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