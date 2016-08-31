Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

31.08.2016

КЦ "Выбор" Специалист отдела обеспечения качества

31.08.2016

КЦ "Выбор" Менеджер по продажам лабораторного оборудования

31.08.2016

КЦ "Выбор" Химик-аналитик ОКК

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

01.02.2017 14:07

Объявлены победители V Всероссийской студенческой фармолимпиады

31 января в Государственном гуманитарно-технологическом университете города Орехово-Зуево были названы победители Пятой Всероссийской студенческой фармолимпиады. В номинации «Фармация» больше всего баллов набрала команда фармфакультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, а в номинации «Фармацевтическая технология» первое место заняли студенты Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии.

Вторые места заняли команды Пермской государственной фармацевтической академии и Московского института тонких химических технологий, бронзу получили студенты Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета и Курского государственного медицинского университета.

Победители были награждены медалями и ценными призами от организаторов, спонсоров и информационных партнеров мероприятия. Кроме того, победа в ВСФО – это большое преимущество для дальнейшего профессионального развития: как рассказали в компании «Такеда», на стажировку с радостью принимаются студенты-победители фармолимпиады, и их успехам уделяется особое внимание.

В рамках образовательной программы студенты также посетили мастер-классы партнеров мероприятия, посвященные вопросам клинисследований, фармакоэкономики и другим тонкостям работы в фармацевтической отрасли.

На торжественной церемонии закрытия Заместитель министра образования Московской области Юрий Картушин передал флаг ВСФО Ларисе Санинской, заместителю Министра здравоохранения Нижегородской области, где пройдет следующая олимпиада.

«ВСФО-2017 стала достойным продолжением уникального образовательного проекта по подготовке и развитию кадров для фармацевтической отрасли. Хотелось бы отметить интересный и оригинальный формат мероприятия, непринужденную и в тоже время рабочую обстановку и, конечно, высокий уровень подготовки и профессионализм всех участников и организаторов ВСФО-2017», - прокомментировали представители компании «Астеллас», золотого партнера ВСФО.
АРФП от всей души поздравляет победителей Пятой Всероссийской студенческой фармолимпиады и желает им удачи и дальнейших успехов, а также выражает благодарность всем участникам, организаторам, СМИ и партнерам олимпиады – золотому партнеру «Астеллас», официальным партнерам – «Р-Фарм», «Такеда Фармасьютикалс», «Сервье», «ШТАДА СиАйЭс», партнерам – «АстраЗенека Индастриз», «Эколаб», «Герофарм», и маркетинговым агентствам DSMGroup и IMSHealth.

Ключевые слова: Всероссийская студенческая фармолимпиада


Последние новости

01.02.2017 15:05

Первый в мире пациент с муковисцидозом пройдет терапию стволовыми клетками

Американские ученые запустили I фазу клинических исследований о оценке безопасности и переносимости терапии муковисцидоза человеческими мезенхимальными стволовыми клетками.

01.02.2017 13:59

Правительство пересмотрит цены на ЖНВЛП

Владимир Путин направил в правительство поручения по пересмотру и оптимизации стоимости лекарств из перечня ЖНВЛП. Ожидается, что после выполнения поручений ЖНВЛП должны стать дешевле.

01.02.2017 13:06

Дональд Трамп пообещал фармкомпаниям ускорить вывод на рынок ЛС

Новый президент США провел встречу с исполнительными директорами крупнейших мировых фарпроизводителей и призвал их снизить стоимость лекарств на американском рынке и нарастить объемы производства ЛС в США. В обмен Трамп пообещал ускорить и упростить процедуру вывода на рынок новых препаратов.

01.02.2017 12:18

Гаврилов: маркировка лекарств незначительно отразится на их стоимости

Хотя стоимость внедрения оборудования для нанесения QR-кода на производственные линии составляет 50-250 тыс. евро, инвестиции в оборудование окупаются за год, а цена упаковки лекарства возрастает меньше чем на рубль.

01.02.2017 11:08

ФАС Москвы раскрыла картель при госзакупках лекарств на сумму более 414 млн рублей

В январе 2017 года московское УФАС выявила картельный сговор между двумя компаниями, позволивший поддерживать цены на 107 торгах. Картельный сговор действовал при госзакупках лекарств для нужд различных госучреждений  в одиннадцати регионах.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks