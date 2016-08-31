Объявлены победители V Всероссийской студенческой фармолимпиады

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Главная / Новости медицины и фармации
01.02.2017 14:07
Объявлены победители V Всероссийской студенческой фармолимпиады31 января в Государственном гуманитарно-технологическом университете города Орехово-Зуево были названы победители Пятой Всероссийской студенческой фармолимпиады. В номинации «Фармация» больше всего баллов набрала команда фармфакультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, а в номинации «Фармацевтическая технология» первое место заняли студенты Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии.
Вторые места заняли команды Пермской государственной фармацевтической академии и Московского института тонких химических технологий, бронзу получили студенты Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета и Курского государственного медицинского университета.
Победители были награждены медалями и ценными призами от организаторов, спонсоров и информационных партнеров мероприятия. Кроме того, победа в ВСФО – это большое преимущество для дальнейшего профессионального развития: как рассказали в компании «Такеда», на стажировку с радостью принимаются студенты-победители фармолимпиады, и их успехам уделяется особое внимание.
В рамках образовательной программы студенты также посетили мастер-классы партнеров мероприятия, посвященные вопросам клинисследований, фармакоэкономики и другим тонкостям работы в фармацевтической отрасли.
На торжественной церемонии закрытия Заместитель министра образования Московской области Юрий Картушин передал флаг ВСФО Ларисе Санинской, заместителю Министра здравоохранения Нижегородской области, где пройдет следующая олимпиада.
«ВСФО-2017 стала достойным продолжением уникального образовательного проекта по подготовке и развитию кадров для фармацевтической отрасли. Хотелось бы отметить интересный и оригинальный формат мероприятия, непринужденную и в тоже время рабочую обстановку и, конечно, высокий уровень подготовки и профессионализм всех участников и организаторов ВСФО-2017», - прокомментировали представители компании «Астеллас», золотого партнера ВСФО.
АРФП от всей души поздравляет победителей Пятой Всероссийской студенческой фармолимпиады и желает им удачи и дальнейших успехов, а также выражает благодарность всем участникам, организаторам, СМИ и партнерам олимпиады – золотому партнеру «Астеллас», официальным партнерам – «Р-Фарм», «Такеда Фармасьютикалс», «Сервье», «ШТАДА СиАйЭс», партнерам – «АстраЗенека Индастриз», «Эколаб», «Герофарм», и маркетинговым агентствам DSMGroup и IMSHealth.
Ключевые слова: Всероссийская студенческая фармолимпиада
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