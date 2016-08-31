Объявлены победители V Всероссийской студенческой фармолимпиады 31 января в Государственном гуманитарно-технологическом университете города Орехово-Зуево были названы победители Пятой Всероссийской студенческой фармолимпиады. В номинации «Фармация» больше всего баллов набрала команда фармфакультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, а в номинации «Фармацевтическая технология» первое место заняли студенты Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии.



Вторые места заняли команды Пермской государственной фармацевтической академии и Московского института тонких химических технологий, бронзу получили студенты Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета и Курского государственного медицинского университета.



Победители были награждены медалями и ценными призами от организаторов, спонсоров и информационных партнеров мероприятия. Кроме того, победа в ВСФО – это большое преимущество для дальнейшего профессионального развития: как рассказали в компании «Такеда», на стажировку с радостью принимаются студенты-победители фармолимпиады, и их успехам уделяется особое внимание.



В рамках образовательной программы студенты также посетили мастер-классы партнеров мероприятия, посвященные вопросам клинисследований, фармакоэкономики и другим тонкостям работы в фармацевтической отрасли.



На торжественной церемонии закрытия Заместитель министра образования Московской области Юрий Картушин передал флаг ВСФО Ларисе Санинской, заместителю Министра здравоохранения Нижегородской области, где пройдет следующая олимпиада.



«ВСФО-2017 стала достойным продолжением уникального образовательного проекта по подготовке и развитию кадров для фармацевтической отрасли. Хотелось бы отметить интересный и оригинальный формат мероприятия, непринужденную и в тоже время рабочую обстановку и, конечно, высокий уровень подготовки и профессионализм всех участников и организаторов ВСФО-2017», - прокомментировали представители компании «Астеллас», золотого партнера ВСФО.

АРФП от всей души поздравляет победителей Пятой Всероссийской студенческой фармолимпиады и желает им удачи и дальнейших успехов, а также выражает благодарность всем участникам, организаторам, СМИ и партнерам олимпиады – золотому партнеру «Астеллас», официальным партнерам – «Р-Фарм», «Такеда Фармасьютикалс», «Сервье», «ШТАДА СиАйЭс», партнерам – «АстраЗенека Индастриз», «Эколаб», «Герофарм», и маркетинговым агентствам DSMGroup и IMSHealth.



Ключевые слова: 31 января в Государственном гуманитарно-технологическом университете города Орехово-Зуево были названы победители Пятой Всероссийской студенческой фармолимпиады. В номинации «Фармация» больше всего баллов набрала команда фармфакультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, а в номинации «Фармацевтическая технология» первое место заняли студенты Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии.Вторые места заняли команды Пермской государственной фармацевтической академии и Московского института тонких химических технологий, бронзу получили студенты Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета и Курского государственного медицинского университета.Победители были награждены медалями и ценными призами от организаторов, спонсоров и информационных партнеров мероприятия. Кроме того, победа в ВСФО – это большое преимущество для дальнейшего профессионального развития: как рассказали в компании «Такеда», на стажировку с радостью принимаются студенты-победители фармолимпиады, и их успехам уделяется особое внимание.В рамках образовательной программы студенты также посетили мастер-классы партнеров мероприятия, посвященные вопросам клинисследований, фармакоэкономики и другим тонкостям работы в фармацевтической отрасли.На торжественной церемонии закрытия Заместитель министра образования Московской области Юрий Картушин передал флаг ВСФО Ларисе Санинской, заместителю Министра здравоохранения Нижегородской области, где пройдет следующая олимпиада.«ВСФО-2017 стала достойным продолжением уникального образовательного проекта по подготовке и развитию кадров для фармацевтической отрасли. Хотелось бы отметить интересный и оригинальный формат мероприятия, непринужденную и в тоже время рабочую обстановку и, конечно, высокий уровень подготовки и профессионализм всех участников и организаторов ВСФО-2017», - прокомментировали представители компании «Астеллас», золотого партнера ВСФО.АРФП от всей души поздравляет победителей Пятой Всероссийской студенческой фармолимпиады и желает им удачи и дальнейших успехов, а также выражает благодарность всем участникам, организаторам, СМИ и партнерам олимпиады – золотому партнеру «Астеллас», официальным партнерам – «Р-Фарм», «Такеда Фармасьютикалс», «Сервье», «ШТАДА СиАйЭс», партнерам – «АстраЗенека Индастриз», «Эколаб», «Герофарм», и маркетинговым агентствам DSMGroup и IMSHealth.Ключевые слова: Всероссийская студенческая фармолимпиада









Последние новости



Первый в мире пациент с муковисцидозом пройдет терапию стволовыми клетками Американские ученые запустили I фазу клинических исследований о оценке безопасности и переносимости терапии муковисцидоза человеческими мезенхимальными стволовыми клетками.

Правительство пересмотрит цены на ЖНВЛП Владимир Путин направил в правительство поручения по пересмотру и оптимизации стоимости лекарств из перечня ЖНВЛП. Ожидается, что после выполнения поручений ЖНВЛП должны стать дешевле.

Дональд Трамп пообещал фармкомпаниям ускорить вывод на рынок ЛС Новый президент США провел встречу с исполнительными директорами крупнейших мировых фарпроизводителей и призвал их снизить стоимость лекарств на американском рынке и нарастить объемы производства ЛС в США. В обмен Трамп пообещал ускорить и упростить процедуру вывода на рынок новых препаратов.

Гаврилов: маркировка лекарств незначительно отразится на их стоимости Хотя стоимость внедрения оборудования для нанесения QR-кода на производственные линии составляет 50-250 тыс. евро, инвестиции в оборудование окупаются за год, а цена упаковки лекарства возрастает меньше чем на рубль.