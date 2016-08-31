Правительство пересмотрит цены на ЖНВЛП

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Главная / Новости медицины и фармации
01.02.2017 13:59
Правительство пересмотрит цены на ЖНВЛППрезидент РФ поручил правительству пересмотреть и оптимизировать цены на лекарственные средства из перечня ЖНВЛП. Об этом говорится в перечне указаний главы государства, копия которого есть в распоряжении РБК.
Всего в перечне поручений – четыре пункта. Так, необходимо до 20 марта разработать и утвердить документ, устанавливающий правила для экономического анализа при регистрации цен на ЖНВЛП. В том числе глава государства требует прописать максимальную прибыль, которую может получить компания-производитель.
Рентабельность на лекарственные препараты ограничена и сейчас, но это касается только российских производителей, а также компаний из стран Евразийского экономического союза. В настоящее время ограничение — 30% прибыли, указано в методике расчета цен на лекарства. Зарубежные производители регистрируют стоимость на основании своих же цен на этот медикамент в других странах.
Во втором пункте Владимир Путин требует перерегистрировать все цены на ЖНВЛП по новой методике. Доклады по этому заданию должны быть предоставлены в администрацию президента к 1 августа и к 20 декабря 2017 года.
Третий пункт поручений напрямую касается практики госзакупок лекарств. После установления новых цен на ЖНВЛП президент требует сравнить их с ценами, по которым эти же лекарства государство покупало ранее. Все материалы по аукционам, в которых стоимость медикаментов окажется выше вновь установленной, будут переданы в правоохранительные органы. Срок — до 1 февраля 2018 года.
В последнем, четвертом пункте глава страны поручил премьер-министру рассмотреть вопросы о возможности разделения аукционов на покупку непосредственно лекарств и услуги по их перевозке, а также о необходимости заключения госзаказчиками долгосрочных контрактов по новым ценам на ЖНВЛП в целях открытия их производства в России.
Ключевые слова: Владимир Путин, ЖНВЛП, Правительство РФ
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