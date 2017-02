Главная / Новости медицины и фармации Компания Санофи объявила об участии в глобальной инициативе по борьбе с неинфекционными заболеваниями В рамках Международного экономического форума в Давосе корпорация Санофи, одна из ведущих фармацевтических компаний мира, объявила о своем участии в глобальной инициативе Access Accelerated, направленной на борьбу с неинфекционными заболеваниями (НИЗ) в развивающихся странах. К данной инициативе присоединились также двадцать одна международная фармацевтическая компания.



Неинфекционные заболевания являются значительной проблемой здравоохранения. В числе наиболее распространенных НИЗ – заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологические и респираторные заболевания, а также диабет . В общей сложности эти болезни становятся причиной смерти более чем 31 миллиона человек по всему миру ежегодно. Цель инициативы Access Accelerated, которая будет реализована в партнерстве со Всемирным Банком и Международным союзом по борьбе с онкологией (Union for International Cancer Control, UICC), — значительное снижение смертности от НИЗ к 2030 году в соответствии с целями ООН по устойчивому развитию.



«Достижения современной медицины позволяют осуществлять эффективную профилактику и лечение многих неинфекционных заболеваний (НИЗ). Тем не менее, в развивающихся странах от данных болезней погибают около 36 миллионов человек ежегодно. Компания Санофи, глобальный лидер в области исследований и разработок инновационных методов лечения НИЗ, стремится предоставить пациентам необходимое лечение. Именно поэтому мы гордимся тем, что поддерживаем глобальную инициативу Access Accelerated. Только совместными усилиями мы можем построить будущее, в котором неинфекционные заболевания не будут основной причиной смерти людей в развивающихся странах», — отметил Оливье Брандикур (Olivier Brandicourt), главный исполнительный директор Санофи.



Компании уже объявили о планируемых инвестициях в размере 50 миллионов долларов. Совместно с Всемирным банком компании–участницы инициативы планируют поддержать отдельные программы по борьбе с НИЗ, в частности, касающиеся детской онкологии; а также разработать решения, которые позволяют регулировать барьеры при получении терапии.





Об инициативе Access Accelerated

Инициатива Access Accelerated – международное партнерство, целью которого является снижение смертности от неинфекционных заболеваний. Данная инициатива, в которой принимают участие более 20 биофармацевтических компаний, реализуется при поддержке Всемирного банка и Международного союза по борьбе с онкологическими заболеваниями. Цель данной инициативы – преодоление различных барьеров в доступности медицинских препаратов в странах со средним и низким уровнем дохода. Access Accelerated будет поддерживать многосторонний диалог и начнет работу на местах для улучшения профилактики и лечения неинфекционных заболеваний.



Компании, поддержавшие инициативу: Almirall, Astellas, Bayer, Bristol-Myers Squibb, Celgene, Chugai, Daiichi Sankyo, Eisai, Eli Lilly and Company, EFPIA, GlaxoSmithKline, The International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA), Johnson & Johnson, JPMA, Menarini, Merck, MSD, Novartis, Pfizer, PhRMA, Roche, Sanofi, Shionogi, Sumitomo Dainippon, Takeda and UCB. Международная федерация ассоциаций производителей фармацевтической продукции выступит в качестве Секретариата данной инициативы.





