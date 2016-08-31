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 Главная / Новости медицины и фармации

01.02.2017 13:06

Дональд Трамп пообещал фармкомпаниям ускорить вывод на рынок ЛС

Президент США Дональд Трамп встретился с руководителями крупнейших фармацевтических компаний и главой Ассоциации разработчиков и производителей фармацевтической продукции США (PhRMA). На встрече присутствовали исполнительные директора MSD, Johnson & Johnson, Celgene, Eli Lilly, Amgen и Novartis, сообщает Reuters.

В ходе встречи Дональд Трамп призвал фармкорпорации к наращиванию объемов выпускаемых на территории США лекарственных препаратов и снижению стоимости фармацевтической продукции. В тоже время избранный президент США пообещал ускорить и упростить процедуру вывода на рынок новых медикаментов. Он также рассказал о планах по модернизации Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Выступая на встрече, исполнительный директор Amgen Роберт Бред (Robert Brad) заявил о готовности увеличить набрать в этом году в штат 1,6 тыс. американских сотрудников. В настоящее время в американском подразделении компании работает 12 тыс. человек.

После общения с президентом США Celgene, Lilly, MSD и Amgen рассказали, что они воодушевлены желанием Трампа сфокусироваться на инновациях и провести налоговые реформы.


Ключевые слова: США, Дональд Трамп


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