Дональд Трамп пообещал фармкомпаниям ускорить вывод на рынок ЛС

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Главная / Новости медицины и фармации
01.02.2017 13:06
Дональд Трамп пообещал фармкомпаниям ускорить вывод на рынок ЛСПрезидент США Дональд Трамп встретился с руководителями крупнейших фармацевтических компаний и главой Ассоциации разработчиков и производителей фармацевтической продукции США (PhRMA). На встрече присутствовали исполнительные директора MSD, Johnson & Johnson, Celgene, Eli Lilly, Amgen и Novartis, сообщает Reuters.
В ходе встречи Дональд Трамп призвал фармкорпорации к наращиванию объемов выпускаемых на территории США лекарственных препаратов и снижению стоимости фармацевтической продукции. В тоже время избранный президент США пообещал ускорить и упростить процедуру вывода на рынок новых медикаментов. Он также рассказал о планах по модернизации Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).
Выступая на встрече, исполнительный директор Amgen Роберт Бред (Robert Brad) заявил о готовности увеличить набрать в этом году в штат 1,6 тыс. американских сотрудников. В настоящее время в американском подразделении компании работает 12 тыс. человек.
После общения с президентом США Celgene, Lilly, MSD и Amgen рассказали, что они воодушевлены желанием Трампа сфокусироваться на инновациях и провести налоговые реформы.
Ключевые слова: США, Дональд Трамп
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