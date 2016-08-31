Гаврилов: маркировка лекарств незначительно отразится на их стоимости Введение обязательной маркировки лекарственной препаратов QR-кодами приведет к удорожанию упаковки ЛС меньше чем на рубль, рассказал директор Фонда независимого мониторинга «Здоровье», член Центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов.



По словам Гаврилова, стоимость внедрения устройств для нанесения двумерной маркировки на производственной линии действительно высока – от 50 до 250 тыс. евро. Однако пилотные проекты по внедрению двумерной маркировки на российских фармпроизводствах показали, что инвестиции в оборудование окупаются за год, а цена упаковки лекарства возрастает меньше чем на рубль, говорится в материале, поступившем в редакцию Remedium.



«Действительно, для упаковки самого дешевого лекарственного препарата, такого как активированный уголь, эта наценка может составить 10% и более. Но для подавляющего большинства лекарств разница в цене будет незаметна на фоне обычного разброса цен в розничных сетях», – сказал он.



Эдуард Гаврилов также добавил, что не стоит забывать о том, что в отпускную цену лекарства для потребителя войдет не только стоимость маркировки, но и стоимость оборудования для ее считывания, которое должно быть установлено во всех аптеках. Тем не менее и эти расходы, по расчетам ОНФ не повлияют на увеличение цены лекарственных препаратов.



«Мы надеемся, что введение маркировки оправдает себя за счет повышения качества лекарств, приобретаемых населением. Тем более что двумерная маркировка лекарств не является российским изобретением и уже в середине 2018 г. будет запрещена поставка лекарственных препаратов без маркировки на европейский рынок», - подчеркнул Гаврилов.



Накануне исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева заявила СМИ, что обязательная маркировка лекарственных препаратов может привести к повышению цен до 20%, поскольку механизм нанесения двухмерного штрихового кода потребует от фармпроизводителей дополнительных затрат на новое оборудование и программное обеспечение.



Ключевые слова: ОНФ Введение обязательной маркировки лекарственной препаратов QR-кодами приведет к удорожанию упаковки ЛС меньше чем на рубль, рассказал директор Фонда независимого мониторинга «Здоровье», член Центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов.По словам Гаврилова, стоимость внедрения устройств для нанесения двумерной маркировки на производственной линии действительно высока – от 50 до 250 тыс. евро. Однако пилотные проекты по внедрению двумерной маркировки на российских фармпроизводствах показали, что инвестиции в оборудование окупаются за год, а цена упаковки лекарства возрастает меньше чем на рубль, говорится в материале, поступившем в редакцию Remedium.«Действительно, для упаковки самого дешевого лекарственного препарата, такого как активированный уголь, эта наценка может составить 10% и более. Но для подавляющего большинства лекарств разница в цене будет незаметна на фоне обычного разброса цен в розничных сетях», – сказал он.Эдуард Гаврилов также добавил, что не стоит забывать о том, что в отпускную цену лекарства для потребителя войдет не только стоимость маркировки, но и стоимость оборудования для ее считывания, которое должно быть установлено во всех аптеках. Тем не менее и эти расходы, по расчетам ОНФ не повлияют на увеличение цены лекарственных препаратов.«Мы надеемся, что введение маркировки оправдает себя за счет повышения качества лекарств, приобретаемых населением. Тем более что двумерная маркировка лекарств не является российским изобретением и уже в середине 2018 г. будет запрещена поставка лекарственных препаратов без маркировки на европейский рынок», - подчеркнул Гаврилов.Накануне исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева заявила СМИ, что обязательная маркировка лекарственных препаратов может привести к повышению цен до 20%, поскольку механизм нанесения двухмерного штрихового кода потребует от фармпроизводителей дополнительных затрат на новое оборудование и программное обеспечение.Ключевые слова: маркировка лекарств









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Гаврилов: маркировка лекарств незначительно отразится на их стоимости Хотя стоимость внедрения оборудования для нанесения QR-кода на производственные линии составляет 50-250 тыс. евро, инвестиции в оборудование окупаются за год, а цена упаковки лекарства возрастает меньше чем на рубль.

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