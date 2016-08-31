Корпоративный акселератор трека LifeScience GenerationS стартует в феврале

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Главная / Новости медицины и фармации
01.02.2017 11:46
Корпоративный акселератор трека LifeScience GenerationS стартует в феврале1 февраля в Долгопрудном начнется корпоративная акселерационная программа трека LifeScience крупнейшего в России и Восточной Европе стартап-акселератора GenerationS от РВК. Из 142 команд, подавших заявки на участие в акселераторе трека, было отобрано 10 лучших проектов в области разработок новых лекарственных препаратов, диагностических систем, изделий медицинского назначения, а также M-Health-технологий, связанных с мониторингом здоровья человека. В течение 2 недель финалисты будут проходить интенсивную программу обучения на базе индустриального партнера трека – Биофармкластера «Северный».
Участниками акселерационной программы трека LifeScience стали команды из Москвы и МО, Новосибирска, Томска и Казани. За звание лучших поборются проекты: Emvio (система управления стрессом), нейрокомпьютерный интерфейс «Опторитмограф», противоопухолевый препарат «Лактаптин», PillBand (браслет для хранения и переноса таблеток), QRepublik (медицинский идентификатор), ScanDerm (портативная система анализа состояния кожи), терапевтический аппарат оксигенации крови, беспроводной кардиостимулятор с функцией длительного кардиомониторинга, персональный автоматический инъектор для внутримышечных инъекций, инновационный препарат для терапии алкогольной зависимости.
«Мы надеемся, что подготовленный нами образовательный интенсив поможет проектным командам выйти на новый уровень понимания развития своих разработок, как на стадии опытно-конструкторских работ, так и в планировании и реализации стратегии коммерциализации. Мы постарались включить в программу проработку основных элементов, необходимых для успешной реализации проектов в области биомедицинских технологий. Ну и конечно, самое важное – индивидуальные занятия с профильными менторами от компаний-участников Кластера, которые передадут стартапам свой бесценный опыт построения реального бизнеса», - отмечает Кирилл Волынчик, директор по развитию российской инвестиционной компании «КСИ Венчурс» - оператора трека.
Участникам предстоит посетить производственные предприятия Москвы и Московской области, входящие в Биофармкластер «Северный», в том числе «ХимРар», «Альтоника», «Нейроботикс» и др., ознакомиться с технологическими процессами и пройти стажировку. Кроме того, команды-финалисты совместно с менторами и представителями потенциальных заказчиков разработают дорожные карты по развитию и доработке своих продуктов. В образовательной программе примут участие топ-менеджеры ведущих российских компаний в области медицины и фармацевтики, а также представители венчурных фондов, профильных министерств и др.
«В ходе акcелерационной программы командам предстоит решить самую главную задачу - найти правильную модель коммерциализации. Уверен, опытные якорные партнёры Кластера будут здесь особенно полезны!» - отмечает Олег Корзинов, исполнительный директор Биофармкластера «Северный».
15 февраля 2017 года состоится финальный этап акселератора - Demo Day, на котором команды представят свои разработки жюри, в состав которого войдут представители корпоративного партнера трека и профильные инвесторы. Три лучших проекта по итогам экспертизы будут представлены для участия в Федеральном финале GenerationS.
Ключевые слова: GenerationS, РВК
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