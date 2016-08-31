ФАС Москвы раскрыла картель при госзакупках лекарств на сумму более 414 млн рублей

01.02.2017 11:08
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
31.08.2016
КЦ "Выбор" Химик-аналитик ОКК
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
01.02.2017 11:08
ФАС Москвы раскрыла картель при госзакупках лекарств на сумму более 414 млн рублейМосковское управление ФАС в январе 2017 года выявило картельный сговор при государственных закупках лекарственных препаратов между ООО «БСС» и ООО «АМТ», сообщается на сайте антимонопольной службы.
Как отметили в пресс-службе ФАС, ООО «БСС» и ООО «АМТ», при участии в торгах действовали в интересах друг друга, устное картельное соглашение привело к поддержанию цен на 107 торгах. Картельный сговор действовал при госзакупках лекарств для нужд различных госучреждений в одиннадцати регионах.
Сговор позволил ООО «БСС» выиграть 95 аукционов со снижением от начальной (максимальной) цены от 0% до 1% и 3 аукциона со снижением от 1,5% до 5%. Общая сумма аукционов превысила 403 млн рублей. В свою очередь, ООО «АМТ» выиграло 7 аукционов со снижением от начальной цены от 0,5% до 1%. Еще по двум аукционам снижение составило 3% и 5,5%. Общая сумма аукционов составила более 6 млн рублей.
«В широкий перечень закупаемых госучреждениями лекарственных средств вошли препараты из числа жизненно важных, в том числе инсулин, а также лекарственные препараты для лечения раковых заболеваний, сахарного диабета, различные антибиотики», - подчеркивают в ФАС.
В ближайшее время в отношении ООО «БСС» и ООО «АМТ» будет возбуждено административное дело. Административный штраф за антиконкурентное соглашение предусмотрен частью 1 статьи 14.32 КоАП РФ и составляет для юридических лиц от 10% до 50% от начальной минимальной стоимости предмета торгов.
Ключевые слова: картельный сговор, ФАС, Москва
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.