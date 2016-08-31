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 Главная / Новости медицины и фармации

01.02.2017 11:08

ФАС Москвы раскрыла картель при госзакупках лекарств на сумму более 414 млн рублей

Московское управление ФАС в январе 2017 года выявило картельный сговор при государственных закупках лекарственных препаратов между ООО «БСС» и ООО «АМТ», сообщается на сайте антимонопольной службы.

Как отметили в пресс-службе ФАС, ООО «БСС» и ООО «АМТ», при участии в торгах действовали в интересах друг друга, устное картельное соглашение привело к поддержанию цен на 107 торгах. Картельный сговор действовал при госзакупках лекарств для нужд различных госучреждений в одиннадцати регионах.

Сговор позволил ООО «БСС» выиграть 95 аукционов со снижением от начальной (максимальной) цены от 0% до 1% и 3 аукциона со снижением от 1,5% до 5%. Общая сумма аукционов превысила 403 млн рублей. В свою очередь, ООО «АМТ» выиграло 7 аукционов со снижением от начальной цены от 0,5% до 1%. Еще по двум аукционам снижение составило 3% и 5,5%. Общая сумма аукционов составила более 6 млн рублей.

«В широкий перечень закупаемых госучреждениями лекарственных средств вошли препараты из числа жизненно важных, в том числе инсулин, а также лекарственные препараты для лечения раковых заболеваний, сахарного диабета, различные антибиотики», - подчеркивают в ФАС.

В ближайшее время в отношении ООО «БСС» и ООО «АМТ» будет возбуждено административное дело. Административный штраф за антиконкурентное соглашение предусмотрен частью 1 статьи 14.32 КоАП РФ и составляет для юридических лиц от 10% до 50% от начальной минимальной стоимости предмета торгов.

Ключевые слова: картельный сговор, ФАС, Москва


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