В Великобритании отмечены случаи устойчивости малярии к препаратам первой линии Впервые в истории получены данные возможной выработки возбудителя малярии к терапии артеметером и люмефантрином: врачи Великобритании сообщили о четырех случаях рецидива малярии после лечения этими базовыми препаратами.



Все четыре случая были зафиксированы в октябре 2015 года – феврале 2016-го у пациентов, вернувшихся из поездки в Африку. Сначала больные ответили на терапию артеметером и люмефантрином и были выписаны из клиники домой. Однако уже через месяц они снова поступили в больницу с рецидивом малярии. Впоследствии они получили другую терапию, информирует



По словам ученых, пока еще рано бить тревогу, однако необходимо провести исследования по оценке лекарственной устойчивости малярии в Африке к препаратам первой линии.





Ключевые слова: лекарственная устойчивость Впервые в истории получены данные возможной выработки возбудителя малярии к терапии артеметером и люмефантрином: врачи Великобритании сообщили о четырех случаях рецидива малярии после лечения этими базовыми препаратами.Все четыре случая были зафиксированы в октябре 2015 года – феврале 2016-го у пациентов, вернувшихся из поездки в Африку. Сначала больные ответили на терапию артеметером и люмефантрином и были выписаны из клиники домой. Однако уже через месяц они снова поступили в больницу с рецидивом малярии. Впоследствии они получили другую терапию, информирует BBC По словам ученых, пока еще рано бить тревогу, однако необходимо провести исследования по оценке лекарственной устойчивости малярии в Африке к препаратам первой линии.Ключевые слова: малярия









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В Великобритании отмечены случаи устойчивости малярии к препаратам первой линии Британские врачи сообщили о четырех случаях провала терапии артеметером и люмефантрином пациентов, заразившихся малярией во время поездки по Африке. Ученые подчеркивают, что пока еще рано бить тревогу, однако необходимо провести исследования по оценке лекарственной устойчивости малярии в Африке к препаратам первой линии.

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