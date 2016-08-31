В Великобритании отмечены случаи устойчивости малярии к препаратам первой линии

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Главная / Новости медицины и фармации
31.01.2017 17:17
В Великобритании отмечены случаи устойчивости малярии к препаратам первой линииВпервые в истории получены данные возможной выработки возбудителя малярии к терапии артеметером и люмефантрином: врачи Великобритании сообщили о четырех случаях рецидива малярии после лечения этими базовыми препаратами.
Все четыре случая были зафиксированы в октябре 2015 года – феврале 2016-го у пациентов, вернувшихся из поездки в Африку. Сначала больные ответили на терапию артеметером и люмефантрином и были выписаны из клиники домой. Однако уже через месяц они снова поступили в больницу с рецидивом малярии. Впоследствии они получили другую терапию, информирует BBC.
По словам ученых, пока еще рано бить тревогу, однако необходимо провести исследования по оценке лекарственной устойчивости малярии в Африке к препаратам первой линии.
Ключевые слова: малярия, лекарственная устойчивость
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