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 Главная / Новости медицины и фармации

31.01.2017 17:17

В Великобритании отмечены случаи устойчивости малярии к препаратам первой линии

Впервые в истории получены данные возможной выработки возбудителя малярии к терапии артеметером и люмефантрином: врачи Великобритании сообщили о четырех случаях рецидива малярии после лечения этими базовыми препаратами.

Все четыре случая были зафиксированы в октябре 2015 года – феврале 2016-го у пациентов, вернувшихся из поездки в Африку. Сначала больные ответили на терапию артеметером и люмефантрином и были выписаны из клиники домой. Однако уже через месяц они снова поступили в больницу с рецидивом малярии. Впоследствии они получили другую терапию, информирует BBC.

По словам ученых, пока еще рано бить тревогу, однако необходимо провести исследования по оценке лекарственной устойчивости малярии в Африке к препаратам первой линии.


Ключевые слова: малярия, лекарственная устойчивость


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