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Главная / Новости медицины и фармации
31.01.2017 16:38
В 2016 году российские фаркомпании увеличили производство почти на 24%За прошедший год отечественные фармацевтические компании произвели и отгрузили лекарственных препаратов на 314,5 млрд рублей, что на 23,7% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в материале RNC Pharma, поступившем в распоряжение Remedium.
В 2016 году российские фармкомпании развивались существенно быстрее иностранных производителей и показали динамику, заметно опережающую среднерыночные показатели. Натуральные объемы отгрузки за год выросли на 7,6%, суммарно российские компании поставили 4,3 млрд упаковок лекарственных средств.
По итогам декабря 2016 года российская фармпромышленность продемонстрировала весьма умеренную активность. При этом общая сезонность поставок существенных изменений не претерпела, основные всплески пришлись на апрель, июнь и октябрь. Тем не менее, в последний месяц 2016 года российские компании отгрузили лекарственных препаратов на сумму 29,5 млрд рублей, на 22% больше чем за аналогичный месяц 2015-го.
Аналитики подчеркивают, что темпы роста импортных поставок лекарств в декабре 2016 были ниже, ввоз готовых форм вырос в рублях на 8,6%, поставки in-bulk росли быстрее (+15,3%), но не смогли опередить темпы развития, которые показали российские компании.
Ключевые слова: RNC Pharma
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