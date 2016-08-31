Препарат на основе антител акулы готовится к клиническим исследованиям Ученые из австралийского университета Ла Тробе готовятся запустить первые в мире клинические исследования лекарственного препарата AD-114 на основе гуманизированной версии белка воббегонга – ковровой акулы, встречающейся в побережья Австралии.



Лабораторные испытания показали перспективность AD-114 в лечении фиброза легких и печени: в экспериментах на мышиной модели экспериментальный препарат сокращал выраженность фиброза в течение 14-21 дня терапии, пишет



Разработка лекарственного препарата ведется специалистами университета Ла Тробе и компании AdAlta. AD-114 был создан на основе платформы i-body – гуманизированных антител акулы. Антитела акулы и i-body меньше по размеру, чем стандартные моноклональные антитела человека. Благодаря способности сохранять стабильность при экстремальных температурах и pH, данные антитела могут функционировать в бактериальных системах.



Фото: bbc.com





Ключевые слова: Ученые из австралийского университета Ла Тробе готовятся запустить первые в мире клинические исследования лекарственного препарата AD-114 на основе гуманизированной версии белка воббегонга – ковровой акулы, встречающейся в побережья Австралии.Лабораторные испытания показали перспективность AD-114 в лечении фиброза легких и печени: в экспериментах на мышиной модели экспериментальный препарат сокращал выраженность фиброза в течение 14-21 дня терапии, пишет MedicalXpress Разработка лекарственного препарата ведется специалистами университета Ла Тробе и компании AdAlta. AD-114 был создан на основе платформы i-body – гуманизированных антител акулы. Антитела акулы и i-body меньше по размеру, чем стандартные моноклональные антитела человека. Благодаря способности сохранять стабильность при экстремальных температурах и pH, данные антитела могут функционировать в бактериальных системах.Ключевые слова: Австралия









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Препарат на основе антител акулы готовится к клиническим исследованиям Австралийские ученые создали экспериментальный препарат для лечения фиброза легких и печени на основе гуманизированной версии белка воббегонга – ковровой акулы, встречающейся в побережья Австралии.

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