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 Главная / Новости медицины и фармации

31.01.2017 15:30

Препарат на основе антител акулы готовится к клиническим исследованиям

Ученые из австралийского университета Ла Тробе готовятся запустить первые в мире клинические исследования лекарственного препарата AD-114 на основе гуманизированной версии белка воббегонга – ковровой акулы, встречающейся в побережья Австралии.

Лабораторные испытания показали перспективность AD-114 в лечении фиброза легких и печени: в экспериментах на мышиной модели экспериментальный препарат сокращал выраженность фиброза в течение 14-21 дня терапии, пишет MedicalXpress.

Разработка лекарственного препарата ведется специалистами университета Ла Тробе и компании AdAlta. AD-114 был создан на основе платформы i-body – гуманизированных антител акулы. Антитела акулы и i-body меньше по размеру, чем стандартные моноклональные антитела человека. Благодаря способности сохранять стабильность при экстремальных температурах и pH, данные антитела могут функционировать в бактериальных системах.

Фото: bbc.com


Ключевые слова: Австралия


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