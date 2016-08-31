Препарат на основе антител акулы готовится к клиническим исследованиям

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Главная / Новости медицины и фармации
31.01.2017 15:30
Препарат на основе антител акулы готовится к клиническим исследованиямУченые из австралийского университета Ла Тробе готовятся запустить первые в мире клинические исследования лекарственного препарата AD-114 на основе гуманизированной версии белка воббегонга – ковровой акулы, встречающейся в побережья Австралии.
Лабораторные испытания показали перспективность AD-114 в лечении фиброза легких и печени: в экспериментах на мышиной модели экспериментальный препарат сокращал выраженность фиброза в течение 14-21 дня терапии, пишет MedicalXpress.
Разработка лекарственного препарата ведется специалистами университета Ла Тробе и компании AdAlta. AD-114 был создан на основе платформы i-body – гуманизированных антител акулы. Антитела акулы и i-body меньше по размеру, чем стандартные моноклональные антитела человека. Благодаря способности сохранять стабильность при экстремальных температурах и pH, данные антитела могут функционировать в бактериальных системах.
Фото: bbc.com
Ключевые слова: Австралия
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