«Нацимбио» расширит линейку аллергенов ставропольского филиала «Микроген» «Национальная иммунобиологическая компания», входящая в Госкорпорацию Ростех, планирует провести техническое переоснащение предприятия «Аллерген» (НПО «Микроген», г.Ставрополь) и расширить линейку препаратов. После «перевооружения» площадка будет выпускать пыльцевые, пищевые и бытовые аллергены в современной и удобной упаковке. Портфель аллергенов предприятия расширится с 30 до 80 наименований. Также благодаря модернизации НПО «Микроген» нарастит долю поставляемых на российский рынок жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.



Планы по модернизации озвучила генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева во время визита на предприятие. «Мы планируем увеличить мощность площадки за счет выпуска новых аллергенов в неинъекционных формах. Ставропольский филиал «Микрогена» на протяжении 50 лет является единственным российским предприятием, производящим пыльцевые аллергены, но остаётся «планово-убыточным». Модернизация предприятия и расширение продуктового портфеля благоприятно отразятся на финансовых показателях «Аллергена» и на атмосфере в коллективе, – сказала Марьям Хубиева. – В ближайшие годы несколько филиалов НПО «Микроген» ждут серьезные обновления, перенос производств на новые площадки, внедрение новых технологий. Это позитивно скажется на конкурентоспособности продукции и укрепит позиции компании на рынке благодаря дальнейшему наращиванию объемов производства».



Сегодня «Аллерген» производит антитоксические сыворотки против столбняка, дифтерии, ботулизма, яда гадюки, туберкулезные вакцины БЦЖ и БЦЖ-М, препараты для лечения дисбактериозов, диагностики венерических заболеваний и пыльцевые аллергены.



Ключевые слова: Микроген «Национальная иммунобиологическая компания», входящая в Госкорпорацию Ростех, планирует провести техническое переоснащение предприятия «Аллерген» (НПО «Микроген», г.Ставрополь) и расширить линейку препаратов. После «перевооружения» площадка будет выпускать пыльцевые, пищевые и бытовые аллергены в современной и удобной упаковке. Портфель аллергенов предприятия расширится с 30 до 80 наименований. Также благодаря модернизации НПО «Микроген» нарастит долю поставляемых на российский рынок жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.Планы по модернизации озвучила генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева во время визита на предприятие. «Мы планируем увеличить мощность площадки за счет выпуска новых аллергенов в неинъекционных формах. Ставропольский филиал «Микрогена» на протяжении 50 лет является единственным российским предприятием, производящим пыльцевые аллергены, но остаётся «планово-убыточным». Модернизация предприятия и расширение продуктового портфеля благоприятно отразятся на финансовых показателях «Аллергена» и на атмосфере в коллективе, – сказала Марьям Хубиева. – В ближайшие годы несколько филиалов НПО «Микроген» ждут серьезные обновления, перенос производств на новые площадки, внедрение новых технологий. Это позитивно скажется на конкурентоспособности продукции и укрепит позиции компании на рынке благодаря дальнейшему наращиванию объемов производства».Сегодня «Аллерген» производит антитоксические сыворотки против столбняка, дифтерии, ботулизма, яда гадюки, туберкулезные вакцины БЦЖ и БЦЖ-М, препараты для лечения дисбактериозов, диагностики венерических заболеваний и пыльцевые аллергены.Ключевые слова: Нацимбио









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