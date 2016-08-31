Скворцова: за год в России проводится более 116 тысяч циклов ЭКО Одним из важнейших направлений для повышения рождаемости в РФ является повышение качества и расширение применения ЭКО,



По словам министра, в 2007 году было проведено 522 процедуры, а уже в 2016 году количество проведенных за год циклов ЭКО возросло до 116 тыс. «У нас достаточно резко (на 40%) повысилась эффективность этих циклов, то есть вывода в беременность, это один из лучших в мире показателей (в 2007 году этот показатель был менее 30%)», - добавила Скворцова.



В настоящее время российскими репродуктологами используются технологии для отсечения троен, ограничения количества двоен (это всего 10–13%), проводится предимплантационная генетическая диагностика с возможностью откорригировать нарушения.



Вероника Скворцова отметила, что 95% детей, зачатых с помощью ЭКО, рождаются здоровыми. В течение первого года контроль их здоровья проводится каждый месяц. «за последние годы у нас расширение ЭКО не влияет на повышение первичной инвалидности у маленьких детей. Эта процедура стала частью медицинской системы», - подчеркнула она.



Говоря о дальнейшем развитии ЭКО, министр рассказала, что по оценкам ВОЗ, расчетное число ЭКО составляет одну тысячу на миллион жителей, поэтому в России возможно достижении отметки 146 тыс. циклов ЭКО в год.



Ключевые слова: ЭКО Одним из важнейших направлений для повышения рождаемости в РФ является повышение качества и расширение применения ЭКО, рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова . Она подчеркнула, что граждане страны могут воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями бесплатно – в рамках ОМС.По словам министра, в 2007 году было проведено 522 процедуры, а уже в 2016 году количество проведенных за год циклов ЭКО возросло до 116 тыс. «У нас достаточно резко (на 40%) повысилась эффективность этих циклов, то есть вывода в беременность, это один из лучших в мире показателей (в 2007 году этот показатель был менее 30%)», - добавила Скворцова.В настоящее время российскими репродуктологами используются технологии для отсечения троен, ограничения количества двоен (это всего 10–13%), проводится предимплантационная генетическая диагностика с возможностью откорригировать нарушения.Вероника Скворцова отметила, что 95% детей, зачатых с помощью ЭКО, рождаются здоровыми. В течение первого года контроль их здоровья проводится каждый месяц. «за последние годы у нас расширение ЭКО не влияет на повышение первичной инвалидности у маленьких детей. Эта процедура стала частью медицинской системы», - подчеркнула она.Говоря о дальнейшем развитии ЭКО, министр рассказала, что по оценкам ВОЗ, расчетное число ЭКО составляет одну тысячу на миллион жителей, поэтому в России возможно достижении отметки 146 тыс. циклов ЭКО в год.Ключевые слова: Вероника Скворцова









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Скворцова: за год в России проводится более 116 тысяч циклов ЭКО Вероника Скворцова рассказала, что в 2007 году было проведено 522 процедуры, а уже в 2016 году количество проведенных за год циклов ЭКО возросло до 116 тыс. По ее словам, развитие ЭКО является одним из важнейших направлений для повышения рождаемости в РФ.

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