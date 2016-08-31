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 Главная / Новости медицины и фармации

31.01.2017 13:04

Жители РФ стали больше интересоваться пробиотиками

За 11 месяцев 2016 года розничные продажи лекарственных препаратов и БАД, содержащих про- и пребиотики, а также их комбинации, составили порядка 16 млрд рублей, что эквивалентно 43 млн упаковок. По сравнению с аналогичным периодом 2015 г. объемы аптечной реализации этих средств выросли на 6% в рублях и 3% в упаковках. Об этом свидетельствуют данные розничного аудита IMS Health, проанализированные специалистами Remedium.

Несмотря на то, что прирост реального спроса минимальный, предварительные итоги 2016 года можно считать более успешными на фоне прошлогодних показателей, когда объем продаж средств рассматриваемого сегмента по итогам 2015 года сократился в натуральных единицах на 9%. Что касается стоимостного объема потребления, то темп его прироста в 2016 года остался на уровне 2015 года.

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В российских аптеках общее количество лекарственных средств, предназначенных для коррекции дисбактериоза, значительно меньше, чем БАД. Тем не менее, именно ЛС лидируют в общем объеме продаж сегмента – на их долю приходится свыше 70% от совокупного объема реализации в рублях и упаковках.

Ключевые слова: аналитика Remedium


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