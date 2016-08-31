Успешно испытан препарат против анемии у пациентов с ХБП

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Главная / Новости медицины и фармации
31.01.2017 12:15
Успешно испытан препарат против анемии у пациентов с ХБПАмериканская компания FibroGen совместно со своим китайским подразделением представила основные результаты двух клинических исследований III фазы экспериментального препарата роксадустата (roxadustat) в терапии анемии у пациентов с хронической болезнью почек (ХБП_. Данные были опубликованы The Pharma Letter.
Оба исследования III фазы достигли первичных конечных точек, показав статистически значимое повышение уровня гемоглобина в крови на фоне роксадустата. Всего в КИ продолжительностью 26 недель принял участие 151 пациент.
Роксадустат - это низкомолекулярный ингибитор индуцируемого гипоксией фактора (HIF) - белка, реагирующего на изменение уровня кислорода в клеточной среде и восполняющего потребность организма в кислороде, стимулируя эритропоэз - процесс формирования эритроцитов.
В 2013 году FibroGen начала сотрудничать с AstraZeneca в разработке данного экспериментального препарата. Тогда сообщалось, что AstraZeneca выплатит FibroGen 350 млн долларов в форме фиксированного авансового платежа и ряда последующих безусловных платежей. Кроме того, FibroGen может получить до 465 млн долларов за успешную реализацию основных этапов разработки и достижение показателей.
Ключевые слова: клинические исследования, FibroGen, анемия
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