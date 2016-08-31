Сменился руководитель курганского завода «Синтез» Алексей Чекалов покинул пост исполнительного директора ОАО «Синтез» в связи с окончанием действия трудового договора. Обязанности главы временно выполняет генеральный директор управляющей компании ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» Андрей Загорский,



Андрей Загорский в 2001 году закончил юридический факультет Дальневосточного Государственного Университета. В разное время возглавлял производства, в частности, в нефтегазовой сфере (ООО «Афипский НПЗ», ОАО «Якутгазпром» и т.д.), работал в лесной и транспортных отраслях на руководящих должностях. В 2016 году присоединился к ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР».



Завод «Синтез» выпускает более 200 наименований готовых лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Согласно



Ключевые слова: смена руководства Алексей Чекалов покинул пост исполнительного директора ОАО «Синтез» в связи с окончанием действия трудового договора. Обязанности главы временно выполняет генеральный директор управляющей компании ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» Андрей Загорский, сообщили в пресс-службе завода.Андрей Загорский в 2001 году закончил юридический факультет Дальневосточного Государственного Университета. В разное время возглавлял производства, в частности, в нефтегазовой сфере (ООО «Афипский НПЗ», ОАО «Якутгазпром» и т.д.), работал в лесной и транспортных отраслях на руководящих должностях. В 2016 году присоединился к ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР».Завод «Синтез» выпускает более 200 наименований готовых лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс» , доля участия ООО «Фармацевтическое бюро» в уставном капитале АО «Синтез» составляет 33,46%, АО «Национальная иммунобиологическая компания» — 32,39%, ООО «СИА Управление» — 33,3%. ЗАО «Фарм-Центр» создано как производственное подразделение дистрибутора «СИА Интернейшнл».Ключевые слова: Синтез









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Сменился руководитель курганского завода «Синтез» С конца января 2017 года Алексей Чекалов перестал являться исполнительным директором ОАО «Синтез». Его должность временно занял генеральный директор управляющей компании ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» Андрей Загорский.

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