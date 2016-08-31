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Главная / Новости медицины и фармации
31.01.2017 11:10
Сменился руководитель курганского завода «Синтез»Алексей Чекалов покинул пост исполнительного директора ОАО «Синтез» в связи с окончанием действия трудового договора. Обязанности главы временно выполняет генеральный директор управляющей компании ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» Андрей Загорский, сообщили в пресс-службе завода.
Андрей Загорский в 2001 году закончил юридический факультет Дальневосточного Государственного Университета. В разное время возглавлял производства, в частности, в нефтегазовой сфере (ООО «Афипский НПЗ», ОАО «Якутгазпром» и т.д.), работал в лесной и транспортных отраслях на руководящих должностях. В 2016 году присоединился к ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР».
Завод «Синтез» выпускает более 200 наименований готовых лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», доля участия ООО «Фармацевтическое бюро» в уставном капитале АО «Синтез» составляет 33,46%, АО «Национальная иммунобиологическая компания» — 32,39%, ООО «СИА Управление» — 33,3%. ЗАО «Фарм-Центр» создано как производственное подразделение дистрибутора «СИА Интернейшнл».
Ключевые слова: Синтез, смена руководства
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