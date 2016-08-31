В России стартовал эксперимент по маркировке лекарств

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Главная / Новости медицины и фармации
30.01.2017 17:45
В России стартовал эксперимент по маркировке лекарствПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился запустить проект по созданию автоматизированной системы учета лекарственных препаратов, информирует РИА Новости.
«Подписан документ, который дает старт механизму маркировки упаковок лекарств специальными кодами, это часть той работы по противодействию обороту фальсифицированной, контрафактной продукции, которую мы ведем», - сообщил председатель правительства на совещании с вице-премьерами.
Участие в системе электронной маркировки будет добровольным в течение периода апробации, который продлится один год. По словам премьера, автоматизированная система позволит отслеживать все этапы движения продукции от производителя до аптеки или медицинского учреждения. «В результате любой человек с помощью специального прибора-сканера в аптеке или же своего смартфона, если там установлена программа, сможет проверить происхождение упаковки, убедиться, что это именно легальная продукция», - добавил Медведев.
Он отметил, что прежде, чем распространить эту практику на территории всей страны, нужно еще протестировать ее возможности по отдельным позициям. «По итогам экспериментам принять решение об обязательности маркировки для всех участников такого рынка, то есть, для производителей, для дистрибьюторов, для торговой сети», — пояснил премьер-министр.
Ключевые слова: маркировка лекарств
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