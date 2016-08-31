Жительница Канады прожила 6 дней без легких в ожидании трансплантации

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Главная / Новости медицины и фармации
30.01.2017 16:43
Жительница Канады прожила 6 дней без легких в ожидании трансплантацииТридцатидвухлетняя пациентка осталась жила благодаря уникальной операции, проведенной канадскими врачами: из-за сильной инфекции хирурги были вынуждены удалить легкие женщины и поддерживать искусственную вентиляцию в течение 6 дней, пока не был получен донорский орган. Об этом пишет MedicalXpress.
В апреле 2016 года Мелисса Беноа, с рождения страдающая муковисцидозом, поступила в больницу Торонто с тяжелой бактериальной инфекцией легких, оказавшейся устойчивой ко всем существующим антибиотикам. После того, как искусственная вентиляция легких перестала компенсировать дыхательную недостаточность, пациентка была подключена к аппарату экстракорпоральной поддержки легких (ECLS).
Однако, несмотря на проведенные процедуры, состояние больной ухудшалось. Оценив все риски, врачи приняли решение об извлечении легких. После удаления источника бактериальной инфекции состояние пациентки стабилизировалось. Для поддержания жизни она была подключена к устройству для экстракорпорального насыщения крови кислородом Novalung и к аппарату экстракорпоральной поддержки легких.
Через шесть дней после извлечения легких был подобран донорский орган и проведена его трансплантация. Сейчас Мелисса Беноа успешно проходит реабилитацию.
Фото: cdc.ca
Ключевые слова: трансплантация, муковисцидоз
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