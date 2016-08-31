Проведены КИ препарата на основе лейпрорелина длительного действия

30.01.2017 15:08
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
31.08.2016
КЦ "Выбор" Химик-аналитик ОКК
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
30.01.2017 15:08
Проведены КИ препарата на основе лейпрорелина длительного действияКомпания Foresee Pharmaceuticals анонсировала результаты клинических исследований III фазы лекарственного препарата FP-001 LMIS, разработанного для лечения рака предстательной железы, пишет The Pharma Letter.
Первичной конечной точкой оценки эффективности экспериментального лекарственного средства было снижение уровня тестостерона в сыворотке крови до ≤ 50 нг/дл. Данный показатель был достигнут у 97% участников клинических исследований (в КИ было отобрано 137 мужчин с прогрессирующей карциномой предстательной железы).
Согласно протоколу клинических исследований FP-001 LMIS вводился в дозировке 50 мг два раза с перерывом в 6 месяцев. Авторы КИ отмечают безопасность и хорошую переносимость лекарственного препарата.
FP-001 LMIS является суспензией для инъекций на основе лейпрорелина - синтетического аналога гонадотропин рилизинг-гормона. Препараты лейпрорелина используются в терапии онкологических заболеваний с 80-х годов 20 века, однако применяемые в настоящее время ЛС требуют более частого введения, чем FP-001 LMIS – как минимум один раз в месяц.
Ключевые слова: клинические исследования, тестостерон
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.