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 Главная / Новости медицины и фармации

30.01.2017 15:08

Проведены КИ препарата на основе лейпрорелина длительного действия

Компания Foresee Pharmaceuticals анонсировала результаты клинических исследований III фазы лекарственного препарата FP-001 LMIS, разработанного для лечения рака предстательной железы, пишет The Pharma Letter.

Первичной конечной точкой оценки эффективности экспериментального лекарственного средства было снижение уровня тестостерона в сыворотке крови до ≤ 50 нг/дл. Данный показатель был достигнут у 97% участников клинических исследований (в КИ было отобрано 137 мужчин с прогрессирующей карциномой предстательной железы).

Согласно протоколу клинических исследований FP-001 LMIS вводился в дозировке 50 мг два раза с перерывом в 6 месяцев. Авторы КИ отмечают безопасность и хорошую переносимость лекарственного препарата.

FP-001 LMIS является суспензией для инъекций на основе лейпрорелина - синтетического аналога гонадотропин рилизинг-гормона. Препараты лейпрорелина используются в терапии онкологических заболеваний с 80-х годов 20 века, однако применяемые в настоящее время ЛС требуют более частого введения, чем FP-001 LMIS – как минимум один раз в месяц.

Ключевые слова: клинические исследования, тестостерон


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