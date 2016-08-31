Минэкономики не согласовало новые правила закупки лекарств Подготовленный Минздравом проект правил функционирования информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов не был согласован Минэкономики из-за возможного ухудшения ситуации при использование референтных цен по этим правилам. Об этом пишет



В письме, направленном в Минздрав, заместитель главы Минэкономики Евгений Елин отметил, что разработка и утверждение таких правил правительством не требуется, но правительство по закону о контрактной системе должен сначала уполномочить Минздрав или иной орган определять понятия референтных закупочных цен на лекарства, порядок их формирования и методику расчета.



Предложенную Минздравом методику Минэкономики раскритиковало как «крайне сложную для восприятия». Применять ее предстоит медикам, которые не обязаны обладать глубокими математическими знаниями, подчеркивает господин Елин, предлагая сформировать более понятные подходы или установить, что цены будут формироваться информационно-аналитической системой автоматически.



Глава Минэкономики также отметил неоднозначность используемой терминологии, в частности понятия «референтная цена». По мнению Минэкономики, формирование на территории РФ единой референтной цены на препарат с обновлением ее дважды в год, как предлагает Минздрав, не будет отражать реальные рыночные цены в регионах — они будут либо завышены, либо занижены, и это вызовет либо перерасход бюджетных средств, либо невозможность закупок.



Помимо этого в Минэкономики обратили внимание на неготовность информационно-аналитической системы к интеграции с Единой информационной системой (ЕИС). В частности не были выполнены пункты, указанные в дорожной карте по доработке ЕИС от 28 ноября 2016 года, в том числе о структурировании характеристик лекарств в машиночитаемом формате для обмена данными с ЕИС.



По оценкам Минздрава, годовой объем закупок для госнужд составляет более 30% рынка лекарств (около 400 млрд рублей ежегодно), куратором проекта выступает вице-премьер Ольга Голодец. Его цель — снижение разброса цен на госторгах по лекарствам на 60% в 2018 году, на 70% — в 2019 году и на 90% — к 2025 году. В 2015 году на закупку лекарств приходилось 9% затрат федерального бюджета на закупки для госнужд (около 477 млрд из 5,3 трлн руб.).



Ключевые слова: Минэкономики Подготовленный Минздравом проект правил функционирования информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов не был согласован Минэкономики из-за возможного ухудшения ситуации при использование референтных цен по этим правилам. Об этом пишет «Коммерсантъ» В письме, направленном в Минздрав, заместитель главы Минэкономики Евгений Елин отметил, что разработка и утверждение таких правил правительством не требуется, но правительство по закону о контрактной системе должен сначала уполномочить Минздрав или иной орган определять понятия референтных закупочных цен на лекарства, порядок их формирования и методику расчета.Предложенную Минздравом методику Минэкономики раскритиковало как «крайне сложную для восприятия». Применять ее предстоит медикам, которые не обязаны обладать глубокими математическими знаниями, подчеркивает господин Елин, предлагая сформировать более понятные подходы или установить, что цены будут формироваться информационно-аналитической системой автоматически.Глава Минэкономики также отметил неоднозначность используемой терминологии, в частности понятия «референтная цена». По мнению Минэкономики, формирование на территории РФ единой референтной цены на препарат с обновлением ее дважды в год, как предлагает Минздрав, не будет отражать реальные рыночные цены в регионах — они будут либо завышены, либо занижены, и это вызовет либо перерасход бюджетных средств, либо невозможность закупок.Помимо этого в Минэкономики обратили внимание на неготовность информационно-аналитической системы к интеграции с Единой информационной системой (ЕИС). В частности не были выполнены пункты, указанные в дорожной карте по доработке ЕИС от 28 ноября 2016 года, в том числе о структурировании характеристик лекарств в машиночитаемом формате для обмена данными с ЕИС.По оценкам Минздрава, годовой объем закупок для госнужд составляет более 30% рынка лекарств (около 400 млрд рублей ежегодно), куратором проекта выступает вице-премьер Ольга Голодец. Его цель — снижение разброса цен на госторгах по лекарствам на 60% в 2018 году, на 70% — в 2019 году и на 90% — к 2025 году. В 2015 году на закупку лекарств приходилось 9% затрат федерального бюджета на закупки для госнужд (около 477 млрд из 5,3 трлн руб.).Ключевые слова: Минздрав









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