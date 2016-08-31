Главная / Новости медицины и фармации Компании Сервье и Pieris Pharmaceuticals объявили о сотрудничестве в области иммуноонкологии Биотехнологическая компания Pieris Pharmaceuticals Inc., которая продвигает новаторские методы и продукты биотерапии на основе фирменной технологической платформы Anticalin ®, и независимая международная фармацевтическая компания Сервье объявили о начале сотрудничества в области иммуноонкологии (ИО). На сегодняшний день, несмотря на впечатляющую клиническую эффективность существующих на сегодняшний день ингибиторов контрольных точек, одобренные методы лечения оказываются недостаточно эффективными для большинства пациентов. Партнеры совместно предложат серию новых молекул, включая направленные на двойную блокаду иммунных контрольных точек.



В рамках сотрудничества на первом этапе стороны планируют осуществить пять программ по разработке биспецифических антител, ведущей из которых станет разработка препарата PRS-332 компании Pieris. В перспективе препарат может стать лучшим в классе биспецифическим ингибитором белка PD-1. Компании совместно разработают PRS-332 и разделят права на серийный выпуск препарата: за компанией Pieris сохранятся все права на производство в США, тогда как Сервье получает коммерческие права в отношении других стран.



Определены еще четыре программы по созданию комбинации антител Сервье с белками- антикалинами. Конечной целью является получение инновационных биспецифических препаратов-кандидатов для иммуноонкологии на основе фирменной платформы Pieris.



Финансовые условия сотрудничества включают в себя выплату Pieris аванса в размере 30 млн евро (около 31,3 млн долл. США). Разработчик также может получить государственное финансирование на отдельные проекты. Общие выплаты в адрес разработчика, связанные с развитием, государственным финансированием и успехами в серийном запуске, могут составить 324 млн евро (приблизительно 338 млн долл. США) за препарат PRS-332 и до 193 млн евро (примерно 201 млн долл. США) по каждой дополнительной программе. Участники альянса в равных долях профинансируют доклинические и клинические исследования. Кроме того, Pieris получит право на лицензионные отчисления по итогам продаж серийно произведенных препаратов на территориях, отведенных Сервье.



Полиспецифическая технология Pieris направлена на одновременное ингибирование нескольких контрольных точек в одной клетке, что может дать очевидное преимущество перед комбинацией моноклональных антител, воздействующей на две разные контрольные точки. PRS-332 —анти-PD-1 моноклональное антитело, генетически связанное с белком-антикалином, воздействующим на не называемую пока целевую контрольную точку сигнального пути клетки злокачественного новообразования. Кандидат PRS-332 находится на этапе доклинического исследования, в целях дальнейшего совершенствования существующих методик лечения на основе PD-1 изучается его возможность блокировать две иммунные контрольные точки, коэкспрессирующие на истощенных Т-лимфоцитах.



«Сервье для нас – надежный партнер, — заявил старший вице-президент и директор по развитию компании Pieris доктор Луис Мэтис. — Совместные усилия в создании биспецифических ингибиторов на основе антител из портфеля Сервье и белков-Антикалинов открывают перспективы использования многочисленных иммуноонкологических “строительных блоков”, открытых и изобретенных нашей командой».



«Альянс существенно укрепит портфолио Сервье в области иммуноонкологии, который уже включает в себя 5 продуктов на поздней доклинической стадии и на ранних этапах разработки. Квалификация наших партнеров Сервье в разработке лекарственных препаратов дополнит инновационную технологию компании Pieris для обеспечения пациентов с онкологическими заболеваниями инновационными методами терапии», — заявил доктор наук, директор отдела по клиническим исследованиям и разработкам в области онкологии компании Сервье Жан-Пьер Абастадо.

«Сервье располагает разноплановым и инновационным портфелем разработок в области онкологии, куда входят малые молекулы, модифицированные антитела, а также биомедицинские клеточные продукты для лечения как гематологических, так и солидных опухолей. Альянс с Pieris находится в русле нашей стратегии, направленной на то, чтобы превратиться в одного из ключевых игроков в области лечения онкологических заболеваний. Он обеспечивает прибавление к нашему портфелю нескольких биспецифических иммуноонкологических препаратов нового поколения», — добавил доктор наук и медицины, президент департамента по клиническим исследованиям и разработкам Сервье Эмманюэль Кане.



«Очевидно, что наш долгосрочный альянс с Сервье носит революционный характер для Pieris. Сотрудничество позволит развивать многочисленные программы при сохранении прав на приоритетном рынке в области онкологии и обеспечивает Pieris значительное финансирование. Это позволит сбалансировать ресурсы, когда мы вступим в очередной этап развития компании, — сказал президент и генеральный директор Pieris Стивен Йодер».



Ключевые слова: Servier Биотехнологическая компания Pieris Pharmaceuticals Inc., которая продвигает новаторские методы и продукты биотерапии на основе фирменной технологической платформы Anticalin ®, и независимая международная фармацевтическая компания Сервье объявили о начале сотрудничества в области иммуноонкологии (ИО). На сегодняшний день, несмотря на впечатляющую клиническую эффективность существующих на сегодняшний день ингибиторов контрольных точек, одобренные методы лечения оказываются недостаточно эффективными для большинства пациентов. Партнеры совместно предложат серию новых молекул, включая направленные на двойную блокаду иммунных контрольных точек.В рамках сотрудничества на первом этапе стороны планируют осуществить пять программ по разработке биспецифических антител, ведущей из которых станет разработка препарата PRS-332 компании Pieris. В перспективе препарат может стать лучшим в классе биспецифическим ингибитором белка PD-1. Компании совместно разработают PRS-332 и разделят права на серийный выпуск препарата: за компанией Pieris сохранятся все права на производство в США, тогда как Сервье получает коммерческие права в отношении других стран.Определены еще четыре программы по созданию комбинации антител Сервье с белками- антикалинами. Конечной целью является получение инновационных биспецифических препаратов-кандидатов для иммуноонкологии на основе фирменной платформы Pieris.Финансовые условия сотрудничества включают в себя выплату Pieris аванса в размере 30 млн евро (около 31,3 млн долл. США). Разработчик также может получить государственное финансирование на отдельные проекты. Общие выплаты в адрес разработчика, связанные с развитием, государственным финансированием и успехами в серийном запуске, могут составить 324 млн евро (приблизительно 338 млн долл. США) за препарат PRS-332 и до 193 млн евро (примерно 201 млн долл. США) по каждой дополнительной программе. Участники альянса в равных долях профинансируют доклинические и клинические исследования. Кроме того, Pieris получит право на лицензионные отчисления по итогам продаж серийно произведенных препаратов на территориях, отведенных Сервье.Полиспецифическая технология Pieris направлена на одновременное ингибирование нескольких контрольных точек в одной клетке, что может дать очевидное преимущество перед комбинацией моноклональных антител, воздействующей на две разные контрольные точки. PRS-332 —анти-PD-1 моноклональное антитело, генетически связанное с белком-антикалином, воздействующим на не называемую пока целевую контрольную точку сигнального пути клетки злокачественного новообразования. Кандидат PRS-332 находится на этапе доклинического исследования, в целях дальнейшего совершенствования существующих методик лечения на основе PD-1 изучается его возможность блокировать две иммунные контрольные точки, коэкспрессирующие на истощенных Т-лимфоцитах.«Сервье для нас – надежный партнер, — заявил старший вице-президент и директор по развитию компании Pieris доктор Луис Мэтис. — Совместные усилия в создании биспецифических ингибиторов на основе антител из портфеля Сервье и белков-Антикалинов открывают перспективы использования многочисленных иммуноонкологических “строительных блоков”, открытых и изобретенных нашей командой».«Альянс существенно укрепит портфолио Сервье в области иммуноонкологии, который уже включает в себя 5 продуктов на поздней доклинической стадии и на ранних этапах разработки. Квалификация наших партнеров Сервье в разработке лекарственных препаратов дополнит инновационную технологию компании Pieris для обеспечения пациентов с онкологическими заболеваниями инновационными методами терапии», — заявил доктор наук, директор отдела по клиническим исследованиям и разработкам в области онкологии компании Сервье Жан-Пьер Абастадо.«Сервье располагает разноплановым и инновационным портфелем разработок в области онкологии, куда входят малые молекулы, модифицированные антитела, а также биомедицинские клеточные продукты для лечения как гематологических, так и солидных опухолей. Альянс с Pieris находится в русле нашей стратегии, направленной на то, чтобы превратиться в одного из ключевых игроков в области лечения онкологических заболеваний. Он обеспечивает прибавление к нашему портфелю нескольких биспецифических иммуноонкологических препаратов нового поколения», — добавил доктор наук и медицины, президент департамента по клиническим исследованиям и разработкам Сервье Эмманюэль Кане.«Очевидно, что наш долгосрочный альянс с Сервье носит революционный характер для Pieris. Сотрудничество позволит развивать многочисленные программы при сохранении прав на приоритетном рынке в области онкологии и обеспечивает Pieris значительное финансирование. Это позволит сбалансировать ресурсы, когда мы вступим в очередной этап развития компании, — сказал президент и генеральный директор Pieris Стивен Йодер».Ключевые слова: Pieris



Последние новости

Правительство увеличило размер субсидий для производителей медизделий Медведев утвердил новые правила предоставления субсидий производителям имплантируемых медицинских изделий. В частности были увеличены объем компенсации затрат – 50 до 80% и максимальный размер субсидии – с 5 млн рублей до 200 млн рублей. За регистрацию клеточного продукта придется заплатить до 200 тыс. рублей В первом чтении одобрен законопроект о введении госпошлин на процедуры, связанные с государственной регистрацией биомедицинских клеточных продуктов. Пошлины будут установлены в размере от 5 тыс. до 200 тыс. рублей. Испытана новая вакцина против поллиноза Biomay получила убедительные результаты КИ вакцины третьего поколения против поллиноза BM32. В настоящее время компания Biomay планирует проведение III фазы клинических исследований. В случае успешного их прохождения вакцина BM32 может получить маркетинговое разрешение в 2021 году. Девять работников здравоохранения получили награды из рук Владимира Путина Среди получивших государственные награды во время церемонии в Екатерининском зале – Михаил Давыдов, Ренат Акчурин, Александр Баранов, Владимир Харченко. Президент напомнил, что государственные награды вручаются за конкретную работу либо за совокупность достижений. Celgene купит разработчика терапии аутоиммунных заболеваний Наибольший интерес для Celgene в портфеле Delinia представляет экспериментальный препарат DEL106, показавший высокий потенциал в терапии системной эритематозной волчанки, ревматоидного артрита и других аутоиммунных заболеваний.



Мероприятия Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2017 ← Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5



Реклама



Для смартфона Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.