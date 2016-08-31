Правительство увеличило размер субсидий для производителей медизделий

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Главная / Новости медицины и фармации
30.01.2017 12:41
Правительство увеличило размер субсидий для производителей медизделийПремьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил субсидирования компаний, выпускающих медицинские изделия. В новом документе прописано увеличение размера субсидий и объема субсидирования затрат. В федеральном бюджете на 2017 год на предоставление субсидий предусмотрено 705,9 млн рублей.
Документом установлено, что субсидии могут предоставляться на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, организацию и проведение клинических испытаний медицинских изделий. Согласно действовавшей до настоящего времени редакции правил субсидировались только проекты по организации и проведению КИ медизделий. Расширение направлений предоставления субсидий повысит заинтересованность российских производителей в создании новых медицинских изделий.
Предусмотрено также субсидирование расходов на заработную плату специалистов, опытно-конструкторские и технологические работы, изготовление макетов и опытных партий медицинских изделий.
Увеличены объем субсидирования затрат – с 50 до 80% от фактических затрат, максимальный размер субсидии – с 5 млн рублей до 200 млн рублей. Это позволит оптимизировать возмещение реальных затрат производителей медицинских изделий на выполнение соответствующих работ. Помимо этого была изменена периодичность предоставления субсидии с полугодовой на ежемесячную.
Расширены требования к содержанию бизнес-плана, представляемого организацией для получения субсидии, в том числе в части обоснования спроса на медицинские изделия, показателей эффективности по итогам каждого полугодия, информации о структуре соответствующих затрат.
Ключевые слова: Правительство РФ, субсидии, медизделия, импортозамещение
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