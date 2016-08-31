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 Главная / Новости медицины и фармации

30.01.2017 12:41

Правительство увеличило размер субсидий для производителей медизделий

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил субсидирования компаний, выпускающих медицинские изделия. В новом документе прописано увеличение размера субсидий и объема субсидирования затрат. В федеральном бюджете на 2017 год на предоставление субсидий предусмотрено 705,9 млн рублей.

Документом установлено, что субсидии могут предоставляться на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, организацию и проведение клинических испытаний медицинских изделий. Согласно действовавшей до настоящего времени редакции правил субсидировались только проекты по организации и проведению КИ медизделий. Расширение направлений предоставления субсидий повысит заинтересованность российских производителей в создании новых медицинских изделий.

Предусмотрено также субсидирование расходов на заработную плату специалистов, опытно-конструкторские и технологические работы, изготовление макетов и опытных партий медицинских изделий.

Увеличены объем субсидирования затрат – с 50 до 80% от фактических затрат, максимальный размер субсидии – с 5 млн рублей до 200 млн рублей. Это позволит оптимизировать возмещение реальных затрат производителей медицинских изделий на выполнение соответствующих работ. Помимо этого была изменена периодичность предоставления субсидии с полугодовой на ежемесячную.

Расширены требования к содержанию бизнес-плана, представляемого организацией для получения субсидии, в том числе в части обоснования спроса на медицинские изделия, показателей эффективности по итогам каждого полугодия, информации о структуре соответствующих затрат.

Ключевые слова: Правительство РФ, субсидии, медизделия, импортозамещение


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