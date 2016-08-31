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 Главная / Новости медицины и фармации

30.01.2017 11:17

За регистрацию клеточного продукта придется заплатить до 200 тыс. рублей

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении госпошлины за регистрацию биомедицинских клеточных продуктов, сообщает Regnum. Пошлины будут установлены в размере от 5 тыс. до 200 тыс. рублей.

В документе говорится, что за проведение экспертизы качества биомедицинского клеточного продукта, экспертизы документов на проведение этого исследования будет установлена госпошлина в размере 200 тыс. рублей. За проведение экспертизы эффективности биомедицинского клеточного продукта и экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения продукта при его регистрации — 50 тыс. рублей.

Если речь идет о проведении экспертизы эффективности продукта и экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску его применения, в отношении которого проведены международные многоцентровые клинические исследования, часть из которых проведена в РФ, госпошлина составит 200 тыс. рублей. 

Дешевле всего обойдется получение разрешения на проведение клинического исследования, выдача регистрационного удостоверения биомедицинского клеточного продукта и его дубликата – 5 тыс. рублей.

Пошлина за подтверждение госрегистрации биомедицинского клеточного продукта составит 50 тыс. рублей, пошлина за внесение в документы изменений, требующих проведения биомедицинской экспертизы продукта — 75 тыс. рублей. Выдача разрешения на проведение международного многоцентрового клинического исследования биомедицинского клеточного продукта обойдется в 100 тыс. рублей, разрешения на проведение пострегистрационного клинического исследования такого продукта составит — также 100 тыс. рублей.

Ключевые слова: биомедицинские клеточные продукты, госрегистрация, пошлина


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