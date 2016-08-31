За регистрацию клеточного продукта придется заплатить до 200 тыс. рублей Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении госпошлины за регистрацию биомедицинских клеточных продуктов, сообщает



В документе говорится, что за проведение экспертизы качества биомедицинского клеточного продукта, экспертизы документов на проведение этого исследования будет установлена госпошлина в размере 200 тыс. рублей. За проведение экспертизы эффективности биомедицинского клеточного продукта и экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения продукта при его регистрации — 50 тыс. рублей.



Если речь идет о проведении экспертизы эффективности продукта и экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску его применения, в отношении которого проведены международные многоцентровые клинические исследования, часть из которых проведена в РФ, госпошлина составит 200 тыс. рублей.



Дешевле всего обойдется получение разрешения на проведение клинического исследования, выдача регистрационного удостоверения биомедицинского клеточного продукта и его дубликата – 5 тыс. рублей.



Пошлина за подтверждение госрегистрации биомедицинского клеточного продукта составит 50 тыс. рублей, пошлина за внесение в документы изменений, требующих проведения биомедицинской экспертизы продукта — 75 тыс. рублей. Выдача разрешения на проведение международного многоцентрового клинического исследования биомедицинского клеточного продукта обойдется в 100 тыс. рублей, разрешения на проведение пострегистрационного клинического исследования такого продукта составит — также 100 тыс. рублей.



Ключевые слова: госрегистрация, пошлина Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении госпошлины за регистрацию биомедицинских клеточных продуктов, сообщает Regnum . Пошлины будут установлены в размере от 5 тыс. до 200 тыс. рублей.В документе говорится, что за проведение экспертизы качества биомедицинского клеточного продукта, экспертизы документов на проведение этого исследования будет установлена госпошлина в размере 200 тыс. рублей. За проведение экспертизы эффективности биомедицинского клеточного продукта и экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения продукта при его регистрации — 50 тыс. рублей.Если речь идет о проведении экспертизы эффективности продукта и экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску его применения, в отношении которого проведены международные многоцентровые клинические исследования, часть из которых проведена в РФ, госпошлина составит 200 тыс. рублей.Дешевле всего обойдется получение разрешения на проведение клинического исследования, выдача регистрационного удостоверения биомедицинского клеточного продукта и его дубликата – 5 тыс. рублей.Пошлина за подтверждение госрегистрации биомедицинского клеточного продукта составит 50 тыс. рублей, пошлина за внесение в документы изменений, требующих проведения биомедицинской экспертизы продукта — 75 тыс. рублей. Выдача разрешения на проведение международного многоцентрового клинического исследования биомедицинского клеточного продукта обойдется в 100 тыс. рублей, разрешения на проведение пострегистрационного клинического исследования такого продукта составит — также 100 тыс. рублей.Ключевые слова: биомедицинские клеточные продукты









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За регистрацию клеточного продукта придется заплатить до 200 тыс. рублей В первом чтении одобрен законопроект о введении госпошлин на процедуры, связанные с государственной регистрацией биомедицинских клеточных продуктов. Пошлины будут установлены в размере от 5 тыс. до 200 тыс. рублей.

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