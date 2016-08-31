Испытана новая вакцина против поллиноза Австралийская компания Biomay представила убедительные результаты клинических исследований IIb фазы новой вакцины третьего поколения против поллиноза BM32, пишет



В испытаниях приняли участие 128 пациентов, которые в зависимости от группы получили 3, 4 или 5 доз BM32 или инъекцию соответствующего плацебо. По результатам КИ авторы заключили, что экспериментальная вакцина способно значительно снизить интенсивность проявления поллиноза уже в течение первого сезона цветения после начала лечения. Безопасность и хорошая переносимость препарата была доказана данными более ранних КИ.



В настоящее время компания Biomay планирует проведение III фазы клинических исследований. В случае успешного их прохождения вакцина BM32 может получить маркетинговое разрешение в 2021 году.



BM32 является инновационной вакциной для профилактики поллиноза, созданной на основе рекомбинантного пептида. Также Biomay занимается разработкой вакцин против аллергии на пылевого клеща, амброзию, пыльцу березы и кошачью перхоть.



Ключевые слова: клинические исследования Австралийская компания Biomay представила убедительные результаты клинических исследований IIb фазы новой вакцины третьего поколения против поллиноза BM32, пишет The Pharma Letter . Целью исследования было определить оптимальную дозировку для индуцирования иммунного ответа.В испытаниях приняли участие 128 пациентов, которые в зависимости от группы получили 3, 4 или 5 доз BM32 или инъекцию соответствующего плацебо. По результатам КИ авторы заключили, что экспериментальная вакцина способно значительно снизить интенсивность проявления поллиноза уже в течение первого сезона цветения после начала лечения. Безопасность и хорошая переносимость препарата была доказана данными более ранних КИ.В настоящее время компания Biomay планирует проведение III фазы клинических исследований. В случае успешного их прохождения вакцина BM32 может получить маркетинговое разрешение в 2021 году.BM32 является инновационной вакциной для профилактики поллиноза, созданной на основе рекомбинантного пептида. Также Biomay занимается разработкой вакцин против аллергии на пылевого клеща, амброзию, пыльцу березы и кошачью перхоть.Ключевые слова: поллиноз









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Испытана новая вакцина против поллиноза Biomay получила убедительные результаты КИ вакцины третьего поколения против поллиноза BM32. В настоящее время компания Biomay планирует проведение III фазы клинических исследований. В случае успешного их прохождения вакцина BM32 может получить маркетинговое разрешение в 2021 году.

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