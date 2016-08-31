Испытана новая вакцина против поллиноза

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Главная / Новости медицины и фармации
27.01.2017 17:40
Испытана новая вакцина против поллинозаАвстралийская компания Biomay представила убедительные результаты клинических исследований IIb фазы новой вакцины третьего поколения против поллиноза BM32, пишет The Pharma Letter. Целью исследования было определить оптимальную дозировку для индуцирования иммунного ответа.
В испытаниях приняли участие 128 пациентов, которые в зависимости от группы получили 3, 4 или 5 доз BM32 или инъекцию соответствующего плацебо. По результатам КИ авторы заключили, что экспериментальная вакцина способно значительно снизить интенсивность проявления поллиноза уже в течение первого сезона цветения после начала лечения. Безопасность и хорошая переносимость препарата была доказана данными более ранних КИ.
В настоящее время компания Biomay планирует проведение III фазы клинических исследований. В случае успешного их прохождения вакцина BM32 может получить маркетинговое разрешение в 2021 году.
BM32 является инновационной вакциной для профилактики поллиноза, созданной на основе рекомбинантного пептида. Также Biomay занимается разработкой вакцин против аллергии на пылевого клеща, амброзию, пыльцу березы и кошачью перхоть.
Ключевые слова: поллиноз, клинические исследования
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