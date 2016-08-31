Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

31.08.2016

КЦ "Выбор" Специалист отдела обеспечения качества

31.08.2016

КЦ "Выбор" Менеджер по продажам лабораторного оборудования

31.08.2016

КЦ "Выбор" Химик-аналитик ОКК

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

27.01.2017 17:40

Испытана новая вакцина против поллиноза

Австралийская компания Biomay представила убедительные результаты клинических исследований IIb фазы новой вакцины третьего поколения против поллиноза BM32, пишет The Pharma Letter. Целью исследования было определить оптимальную дозировку для индуцирования иммунного ответа.

В испытаниях приняли участие 128 пациентов, которые в зависимости от группы получили 3, 4 или 5 доз BM32 или инъекцию соответствующего плацебо. По результатам КИ авторы заключили, что экспериментальная вакцина способно значительно снизить интенсивность проявления поллиноза уже в течение первого сезона цветения после начала лечения. Безопасность и хорошая переносимость препарата была доказана данными более ранних КИ.

В настоящее время компания Biomay планирует проведение III фазы клинических исследований. В случае успешного их прохождения вакцина BM32 может получить маркетинговое разрешение в 2021 году.

BM32 является инновационной вакциной для профилактики поллиноза, созданной на основе рекомбинантного пептида. Также Biomay занимается разработкой вакцин против аллергии на пылевого клеща, амброзию, пыльцу березы и кошачью перхоть.

Ключевые слова: поллиноз, клинические исследования


Последние новости

27.01.2017 17:40

Испытана новая вакцина против поллиноза

Biomay получила убедительные результаты КИ вакцины третьего поколения против поллиноза BM32. В настоящее время компания Biomay планирует проведение III фазы клинических исследований. В случае успешного их прохождения вакцина BM32 может получить маркетинговое разрешение в 2021 году.

27.01.2017 16:04

Девять работников здравоохранения получили награды из рук Владимира Путина

Среди получивших государственные награды во время церемонии в Екатерининском зале – Михаил Давыдов, Ренат Акчурин, Александр Баранов, Владимир Харченко. Президент напомнил, что государственные награды вручаются за конкретную работу либо за совокупность достижений.

27.01.2017 14:31

Celgene купит разработчика терапии аутоиммунных заболеваний

Наибольший интерес для Celgene в портфеле Delinia представляет экспериментальный препарат DEL106, показавший высокий потенциал в терапии системной эритематозной волчанки, ревматоидного артрита и других аутоиммунных заболеваний.

27.01.2017 12:57

На Гавайях будет рассмотрен законопроект о признании бездомности болезнью

В таком случае врачи смогут ставить диагноз «бездомность» и назначать лечение «жильем», а медицинским страховым организациям придется оплачивать такое лечение.

27.01.2017 11:31

«Нацимбио» приступила к клиническим исследованиям вакцины «Микросплит»

Вакцина «Микросплит» была разработана на предприятии «Иммунопрепарат» в Уфе. Ожидается, что первая фаза клинических исследований будет завершена в первом полугодии 2017 года.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks