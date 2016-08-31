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 Главная / Новости медицины и фармации

27.01.2017 16:04

Девять работников здравоохранения получили награды из рук Владимира Путина

В Екатерининском зале Кремля Владимир Путин вручил государственные награды и документы о присвоении почетных званий более чем тридцати россиянам за выдающиеся достижения в науке, культуре, медицине, производственной и наставнической деятельности.

Президент напомнил, что государственные награды вручаются за конкретную работу либо за совокупность достижений.

Директор ФГБУ «Научный центр здоровья детей» академик РАН Александр Баранов и научный руководитель ФГБУ «НИИ биомедицинской химии им. В.Н.Ореховича» Александр Арчаков были удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Орденом «За заслуги перед отечеством» III степени были награждены генеральный директор группы компаний «Мать и дитя» Марк Курцер и научный руководитель ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» Владимир Харченко.

Из рук президента РФ получил орден «За заслуги перед отечеством» IV степени директор ФГБУ «Российский онкологический научный центр имени Н.Н. Блохина» Михаил Давыдов.

Деятельность руководителя ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Сергея Миронова была отмечена орденом Александра Невского.

Орден Дружбы получили заместитель генерального директора ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» Ренат Акчурин и директор автономной научной некоммерческой организации высшего образования Научно-исследовательского центра «Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии» Владимир Хавинсон.

В свою очередь заведующий отделением ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Михаил Цыкунов был отмечен почетным званием «Заслуженный врач Российской Федерации».

«Имена, которые сейчас прозвучали и прозвучат ещё в этом зале, достойны особых слов. За каждым – уникальная личность, талант, упорный труд. Вы с честью идёте по своему жизненному пути, и результаты, которых вы сумели добиться, способствуют успешному развитию нашей страны», - заявил в своем обращении к участникам церемонии Владимир Путин.

Фото: kremlin.ru


Ключевые слова: Владимир Путин, государственные награды


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