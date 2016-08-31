Celgene купит разработчика терапии аутоиммунных заболеваний Компания Celgene намерена выплатить около 775 млн долларов за Delinia – разработчика новых препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний, информирует



Наибольший интерес для Celgene в портфеле Delinia представляет экспериментальный препарат DEL106, показавший высокий потенциал в терапии системной эритематозной волчанки, ревматоидного артрита и других аутоиммунных заболеваний.



По условиям достигнутого соглашения, Celgene выплатит первоначальный платеж в размере 300 млн долларов, еще 475 млн долларов получат акционеры Delinia при достижении определенных целей в разработке лекарственного средства. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2017 года.



Ключевые слова: слияния и поглощения Компания Celgene намерена выплатить около 775 млн долларов за Delinia – разработчика новых препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний, информирует The Pharma Letter Наибольший интерес для Celgene в портфеле Delinia представляет экспериментальный препарат DEL106, показавший высокий потенциал в терапии системной эритематозной волчанки, ревматоидного артрита и других аутоиммунных заболеваний.По условиям достигнутого соглашения, Celgene выплатит первоначальный платеж в размере 300 млн долларов, еще 475 млн долларов получат акционеры Delinia при достижении определенных целей в разработке лекарственного средства. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2017 года.Ключевые слова: Celgene









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Celgene купит разработчика терапии аутоиммунных заболеваний Наибольший интерес для Celgene в портфеле Delinia представляет экспериментальный препарат DEL106, показавший высокий потенциал в терапии системной эритематозной волчанки, ревматоидного артрита и других аутоиммунных заболеваний.

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