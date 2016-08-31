Celgene купит разработчика терапии аутоиммунных заболеваний

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Главная / Новости медицины и фармации
27.01.2017 14:31
Celgene купит разработчика терапии аутоиммунных заболеванийКомпания Celgene намерена выплатить около 775 млн долларов за Delinia – разработчика новых препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний, информирует The Pharma Letter.
Наибольший интерес для Celgene в портфеле Delinia представляет экспериментальный препарат DEL106, показавший высокий потенциал в терапии системной эритематозной волчанки, ревматоидного артрита и других аутоиммунных заболеваний.
По условиям достигнутого соглашения, Celgene выплатит первоначальный платеж в размере 300 млн долларов, еще 475 млн долларов получат акционеры Delinia при достижении определенных целей в разработке лекарственного средства. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2017 года.
Ключевые слова: Celgene, слияния и поглощения
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