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 Главная / Новости медицины и фармации

27.01.2017 12:57

На Гавайях будет рассмотрен законопроект о признании бездомности болезнью

На рассмотрение законодательного органа Гавайских островов поступил законопроект, согласно которому бездомность следует признать нарушением здоровья, а страховые организации обязать оплачивать его лечение. Об этом пишет MedicalXpress.

По словам активистов, бездомные часто страдают от различных хронических заболеваний, а их лечение затруднено тем, что у них отсутствует постоянное место жительства. Если законопроект будет принят, то врачи смогут ставить диагноз «бездомность» и назначать лечение «жильем».

Для финансирования программы предлагается использовать средства Medicaid. По мнению разработчиков законопроекта, на обеспечение жильем бездомных пациентов понадобится 2 млрд долларов в год. При этом снизится частота обращения больных в пункты скорой помощи, что позволит сократить расходы на экстренную медпомощь.

Исследование специалистов из Гавайского университета показало, что при обеспечении бездомных пациентов с хроническими заболеваниями нормальным жильем сроком на 6 месяцев, затраты на их медицинское обслуживание сокращается на 43%.

По официальным данным, на каждые 10 тыс. жителей Гавайских островов приходится 53 бездомных. По количеству людей без определенного места жительства Гавайи занимают первое место среди всех американских штатов.

Ключевые слова: Гавайские острова


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