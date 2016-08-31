На Гавайях будет рассмотрен законопроект о признании бездомности болезнью На рассмотрение законодательного органа Гавайских островов поступил законопроект, согласно которому бездомность следует признать нарушением здоровья, а страховые организации обязать оплачивать его лечение. Об этом пишет



По словам активистов, бездомные часто страдают от различных хронических заболеваний, а их лечение затруднено тем, что у них отсутствует постоянное место жительства. Если законопроект будет принят, то врачи смогут ставить диагноз «бездомность» и назначать лечение «жильем».



Для финансирования программы предлагается использовать средства Medicaid. По мнению разработчиков законопроекта, на обеспечение жильем бездомных пациентов понадобится 2 млрд долларов в год. При этом снизится частота обращения больных в пункты скорой помощи, что позволит сократить расходы на экстренную медпомощь.



Исследование специалистов из Гавайского университета показало, что при обеспечении бездомных пациентов с хроническими заболеваниями нормальным жильем сроком на 6 месяцев, затраты на их медицинское обслуживание сокращается на 43%.



По официальным данным, на каждые 10 тыс. жителей Гавайских островов приходится 53 бездомных. По количеству людей без определенного места жительства Гавайи занимают первое место среди всех американских штатов.



Ключевые слова: На рассмотрение законодательного органа Гавайских островов поступил законопроект, согласно которому бездомность следует признать нарушением здоровья, а страховые организации обязать оплачивать его лечение. Об этом пишет MedicalXpress По словам активистов, бездомные часто страдают от различных хронических заболеваний, а их лечение затруднено тем, что у них отсутствует постоянное место жительства. Если законопроект будет принят, то врачи смогут ставить диагноз «бездомность» и назначать лечение «жильем».Для финансирования программы предлагается использовать средства Medicaid. По мнению разработчиков законопроекта, на обеспечение жильем бездомных пациентов понадобится 2 млрд долларов в год. При этом снизится частота обращения больных в пункты скорой помощи, что позволит сократить расходы на экстренную медпомощь.Исследование специалистов из Гавайского университета показало, что при обеспечении бездомных пациентов с хроническими заболеваниями нормальным жильем сроком на 6 месяцев, затраты на их медицинское обслуживание сокращается на 43%.По официальным данным, на каждые 10 тыс. жителей Гавайских островов приходится 53 бездомных. По количеству людей без определенного места жительства Гавайи занимают первое место среди всех американских штатов.Ключевые слова: Гавайские острова









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На Гавайях будет рассмотрен законопроект о признании бездомности болезнью В таком случае врачи смогут ставить диагноз «бездомность» и назначать лечение «жильем», а медицинским страховым организациям придется оплачивать такое лечение.

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