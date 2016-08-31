«Нацимбио» приступила к клиническим исследованиям вакцины «Микросплит» Входящая в «Ростех» российская компания «Нацимбио» вместе с НПО «Микроген» запустила клинические исследования I фазы инактивированной расщепленной вакцины для профилактики гриппа «Микросплит»,



Новая противогриппозная вакцина была разработана на предприятии «Иммунопрепарат» в Уфе. Ожидается, что первая фаза клинических исследований будет завершена в первом полугодии 2017 года.



«Вакцина «Микросплит» обеспечивает формирование перекрестного иммунитета сразу от нескольких штаммов вируса гриппа благодаря содержанию не только поверхностных, но и внутренних антигенов. «Микросплит» дает эффективную защиту в случае появления новых штаммов подтипов вируса гриппа типа А», - указывают в компании.



Генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева рассказала, что опытные серии «Микросплита» выпускаются по внедренной на предприятии автоматической системе получения высокоочищенного концентрированного вируса гриппа.



Ключевые слова: Микроген, вакцина против гриппа Входящая в «Ростех» российская компания «Нацимбио» вместе с НПО «Микроген» запустила клинические исследования I фазы инактивированной расщепленной вакцины для профилактики гриппа «Микросплит», говорится в официальном пресс-релизе Новая противогриппозная вакцина была разработана на предприятии «Иммунопрепарат» в Уфе. Ожидается, что первая фаза клинических исследований будет завершена в первом полугодии 2017 года.«Вакцина «Микросплит» обеспечивает формирование перекрестного иммунитета сразу от нескольких штаммов вируса гриппа благодаря содержанию не только поверхностных, но и внутренних антигенов. «Микросплит» дает эффективную защиту в случае появления новых штаммов подтипов вируса гриппа типа А», - указывают в компании.Генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева рассказала, что опытные серии «Микросплита» выпускаются по внедренной на предприятии автоматической системе получения высокоочищенного концентрированного вируса гриппа.Ключевые слова: Нацимбио









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«Нацимбио» приступила к клиническим исследованиям вакцины «Микросплит» Вакцина «Микросплит» была разработана на предприятии «Иммунопрепарат» в Уфе. Ожидается, что первая фаза клинических исследований будет завершена в первом полугодии 2017 года.

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