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Главная / Новости медицины и фармации
27.01.2017 11:31
«Нацимбио» приступила к клиническим исследованиям вакцины «Микросплит»Входящая в «Ростех» российская компания «Нацимбио» вместе с НПО «Микроген» запустила клинические исследования I фазы инактивированной расщепленной вакцины для профилактики гриппа «Микросплит», говорится в официальном пресс-релизе.
Новая противогриппозная вакцина была разработана на предприятии «Иммунопрепарат» в Уфе. Ожидается, что первая фаза клинических исследований будет завершена в первом полугодии 2017 года.
«Вакцина «Микросплит» обеспечивает формирование перекрестного иммунитета сразу от нескольких штаммов вируса гриппа благодаря содержанию не только поверхностных, но и внутренних антигенов. «Микросплит» дает эффективную защиту в случае появления новых штаммов подтипов вируса гриппа типа А», - указывают в компании.
Генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева рассказала, что опытные серии «Микросплита» выпускаются по внедренной на предприятии автоматической системе получения высокоочищенного концентрированного вируса гриппа.
Ключевые слова: Нацимбио, Микроген, вакцина против гриппа
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