В правительстве не одобрили выделение дополнительных 70 млрд рублей на борьбу с ВИЧ Министерство финансов РФ не согласовал выделение 70 млрд рублей на борьбу с ВИЧ в 2017-2020 годах.



Минздрав направил в правительство план по реализации государственной стратегии противодействия вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), рассчитанный до 2020 года. План не предусматривает выделения дополнительных денег для борьбы с инфекцией. Однако дополнительное финансирование предусматривалось в одной из его предыдущих версий.



В проекте Минздрав указал, что для достижения целевых показателей стратегии требуются дополнительные бюджетные деньги —17,5 млрд рублей ежегодно. Из них 13,2 млрд планировалось потратить на лечение, 3,2 млрд рублей — на диагностику и 1,1 млрд — на контроль лечения. Такое финансирование должно было позволить к 2020 году охватить специальной терапией всех пациентов с ВИЧ, стоящих на учете в диспансерах, и увеличить до 35% долю населения, ежегодно проходящего тест на ВИЧ. В 2015 году на наличие ВИЧ проверили 19,3% населения, а лекарственную терапию обеспечили 37,3% инфицированных.



Выделение 70 млрд рублей в течение четырех лет не согласовало Министерство финансов, следует из отзыва ведомства, направленного в Минздрав 22 декабря 2016 года. Первый заместитель главы Минфина Татьяна Нестеренко не поддержала дополнительные ассигнования, поскольку эти средства не заложены в федеральном законе о бюджете на 2017–2019 годы. В отзыве ведомства говорится, что выделение бюджетных средств на новые расходы можно предусмотреть только с начала финансового года и при условии, что у государства появятся дополнительные источники дохода.



Ключевые слова: Минздрав, Минфин Министерство финансов РФ не согласовал выделение 70 млрд рублей на борьбу с ВИЧ в 2017-2020 годах. По информации «РБК» , Минздрав запрашивал 17,5 млрд ежегодно на реализацию плана по противодействию инфекции.Минздрав направил в правительство план по реализации государственной стратегии противодействия вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), рассчитанный до 2020 года. План не предусматривает выделения дополнительных денег для борьбы с инфекцией. Однако дополнительное финансирование предусматривалось в одной из его предыдущих версий.В проекте Минздрав указал, что для достижения целевых показателей стратегии требуются дополнительные бюджетные деньги —17,5 млрд рублей ежегодно. Из них 13,2 млрд планировалось потратить на лечение, 3,2 млрд рублей — на диагностику и 1,1 млрд — на контроль лечения. Такое финансирование должно было позволить к 2020 году охватить специальной терапией всех пациентов с ВИЧ, стоящих на учете в диспансерах, и увеличить до 35% долю населения, ежегодно проходящего тест на ВИЧ. В 2015 году на наличие ВИЧ проверили 19,3% населения, а лекарственную терапию обеспечили 37,3% инфицированных.Выделение 70 млрд рублей в течение четырех лет не согласовало Министерство финансов, следует из отзыва ведомства, направленного в Минздрав 22 декабря 2016 года. Первый заместитель главы Минфина Татьяна Нестеренко не поддержала дополнительные ассигнования, поскольку эти средства не заложены в федеральном законе о бюджете на 2017–2019 годы. В отзыве ведомства говорится, что выделение бюджетных средств на новые расходы можно предусмотреть только с начала финансового года и при условии, что у государства появятся дополнительные источники дохода.Ключевые слова: ВИЧ









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В правительстве не одобрили выделение дополнительных 70 млрд рублей на борьбу с ВИЧ Выделение денежных средств не согласовало Министерство финансов, поскольку данное финансирование не было заложено в бюджете на 2017–2019 годы.

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