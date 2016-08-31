В правительстве не одобрили выделение дополнительных 70 млрд рублей на борьбу с ВИЧ

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Главная / Новости медицины и фармации
26.01.2017 17:25
В правительстве не одобрили выделение дополнительных 70 млрд рублей на борьбу с ВИЧМинистерство финансов РФ не согласовал выделение 70 млрд рублей на борьбу с ВИЧ в 2017-2020 годах. По информации «РБК», Минздрав запрашивал 17,5 млрд ежегодно на реализацию плана по противодействию инфекции.
Минздрав направил в правительство план по реализации государственной стратегии противодействия вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), рассчитанный до 2020 года. План не предусматривает выделения дополнительных денег для борьбы с инфекцией. Однако дополнительное финансирование предусматривалось в одной из его предыдущих версий.
В проекте Минздрав указал, что для достижения целевых показателей стратегии требуются дополнительные бюджетные деньги —17,5 млрд рублей ежегодно. Из них 13,2 млрд планировалось потратить на лечение, 3,2 млрд рублей — на диагностику и 1,1 млрд — на контроль лечения. Такое финансирование должно было позволить к 2020 году охватить специальной терапией всех пациентов с ВИЧ, стоящих на учете в диспансерах, и увеличить до 35% долю населения, ежегодно проходящего тест на ВИЧ. В 2015 году на наличие ВИЧ проверили 19,3% населения, а лекарственную терапию обеспечили 37,3% инфицированных.
Выделение 70 млрд рублей в течение четырех лет не согласовало Министерство финансов, следует из отзыва ведомства, направленного в Минздрав 22 декабря 2016 года. Первый заместитель главы Минфина Татьяна Нестеренко не поддержала дополнительные ассигнования, поскольку эти средства не заложены в федеральном законе о бюджете на 2017–2019 годы. В отзыве ведомства говорится, что выделение бюджетных средств на новые расходы можно предусмотреть только с начала финансового года и при условии, что у государства появятся дополнительные источники дохода.
Ключевые слова: ВИЧ, Минздрав, Минфин
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