«Рафарма» будет поставлять лекарства в Южную Корею

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Главная / Новости медицины и фармации
26.01.2017 16:50
«Рафарма» будет поставлять лекарства в Южную КореюРоссийская фармкомпания «Рафарма» планирует вывести свою продукцию на рынок Южной Кореи. Сегодня уже подписан ряд документов между Министерством экономического развития, администрацией Липецкой области и торговым представительством Республики Корея, сообщает ГТРК «Липецк».
Ожидается, что в 2018 году будут запущены поставки цефтриаксона, затем будет налажен экспорт других препаратов из портфеля «Рафармы». Всего компания выпускает 13 лекарственных средств.
До настоящего времени Южная Корея не закупала медикаменты у российских компаний.
Ключевые слова: Рафарма, экспорт
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