«Рафарма» будет поставлять лекарства в Южную Корею Российская фармкомпания «Рафарма» планирует вывести свою продукцию на рынок Южной Кореи. Сегодня уже подписан ряд документов между Министерством экономического развития, администрацией Липецкой области и торговым представительством Республики Корея, сообщает



Ожидается, что в 2018 году будут запущены поставки цефтриаксона, затем будет налажен экспорт других препаратов из портфеля «Рафармы». Всего компания выпускает 13 лекарственных средств.



До настоящего времени Южная Корея не закупала медикаменты у российских компаний.



Ключевые слова: экспорт Российская фармкомпания «Рафарма» планирует вывести свою продукцию на рынок Южной Кореи. Сегодня уже подписан ряд документов между Министерством экономического развития, администрацией Липецкой области и торговым представительством Республики Корея, сообщает ГТРК «Липецк» Ожидается, что в 2018 году будут запущены поставки цефтриаксона, затем будет налажен экспорт других препаратов из портфеля «Рафармы». Всего компания выпускает 13 лекарственных средств.До настоящего времени Южная Корея не закупала медикаменты у российских компаний.Ключевые слова: Рафарма









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