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 Главная / Новости медицины и фармации

26.01.2017 16:50

«Рафарма» будет поставлять лекарства в Южную Корею

Российская фармкомпания «Рафарма» планирует вывести свою продукцию на рынок Южной Кореи. Сегодня уже подписан ряд документов между Министерством экономического развития, администрацией Липецкой области и торговым представительством Республики Корея, сообщает ГТРК «Липецк».

Ожидается, что в 2018 году будут запущены поставки цефтриаксона, затем будет налажен экспорт других препаратов из портфеля «Рафармы». Всего компания выпускает 13 лекарственных средств.

До настоящего времени Южная Корея не закупала медикаменты у российских компаний.

Ключевые слова: Рафарма, экспорт


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26.01.2017 16:50

«Рафарма» будет поставлять лекарства в Южную Корею

На сегодняшний день уже состоялось подписание ряда документов между Министерством экономического развития, администрацией Липецкой области и торговым представительством Республики Корея.

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Осталось три кандидата на пост главы ВОЗ

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