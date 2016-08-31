Правительство Бразилии закупило 11,5 млн доз вакцины против желтой лихорадки В Бразилии зафиксирована крупнейшая за последние 17 лет вспышка желтой лихорадки. Для борьбы с распространением инфекции правительство страны заказало 11,5 млн доз вакцины, пишет



С начала сезона дождей в Бразилии было зарегистрировано 70 случаев заражения желтой лихорадкой, 40 из которых привели к смерти пациентов. Еще более 300 случаев инфицирования пока не получили лабораторного подтверждения. Для иммунизации населения правительство Бразилии уже направило около 5,5 млн доз вакцин.



Текущая вспышка заболевания стала крупнейшей с 2000 года – тогда было отмечено 85 случаев заражения.



Желтая лихорадка является острым инфекционным заболеванием со смертностью более 50% заболевших. В настоящее время не существует специфических методов лечения желтой лихорадки – острого геморрагического вирусного заболевания, передающегося комарами. Вакцинация является самой важной мерой для профилактики желтой лихорадки. Для 95% вакцинированных людей вакцина обеспечивает эффективный иммунитет через неделю после иммунизации.



Ключевые слова: желтая лихорадка В Бразилии зафиксирована крупнейшая за последние 17 лет вспышка желтой лихорадки. Для борьбы с распространением инфекции правительство страны заказало 11,5 млн доз вакцины, пишет MedicalXpress С начала сезона дождей в Бразилии было зарегистрировано 70 случаев заражения желтой лихорадкой, 40 из которых привели к смерти пациентов. Еще более 300 случаев инфицирования пока не получили лабораторного подтверждения. Для иммунизации населения правительство Бразилии уже направило около 5,5 млн доз вакцин.Текущая вспышка заболевания стала крупнейшей с 2000 года – тогда было отмечено 85 случаев заражения.Желтая лихорадка является острым инфекционным заболеванием со смертностью более 50% заболевших. В настоящее время не существует специфических методов лечения желтой лихорадки – острого геморрагического вирусного заболевания, передающегося комарами. Вакцинация является самой важной мерой для профилактики желтой лихорадки. Для 95% вакцинированных людей вакцина обеспечивает эффективный иммунитет через неделю после иммунизации.Ключевые слова: Бразилия









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Правительство Бразилии закупило 11,5 млн доз вакцины против желтой лихорадки С начала сезона дождей в Бразилии было зарегистрировано 70 случаев заражения желтой лихорадкой, 40 из которых привели к смерти пациентов. По официальным данным, это крупнейшая вспышка инфекции с 2000 года - тогда было отмечено 85 случаев заражения.

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