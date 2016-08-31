Johnson & Johnson покупает Actelion за 30 млрд долларов Компания Johnson & Johnson достигла окончательного соглашения о приобретении швейцарского разработчика ЛС Actelion, сообщает



За каждую ценную бумагу Actelion акционеры получат по 280 долларов. В Johnson & Johnson заявили, что для финансирования сделки будут использованы денежные средства, находящиеся за пределами США.



Согласно условиям соглашения, перед закрытием сделки Actelion выделит в отдельный бизнес свои экспериментальные лекарственные препараты, находящиеся на этапе лабораторных испытаний и клинических исследования ранних стадий. Новая компания будет зарегистрирована под наименованием R&D NewCo. Johnson & Johnson получит 16% акций R&D NewCo и опцион на приобретение еще 16%, оставшиеся ценные бумаги будут распределены между акционерами Actelion.



В ноябре прошлого года Johnson & Johnson сделала



В настоящее время Actelion специализируется на разработке средств против легочной артериальной гипертензии. В 2015 году доход компании составил 2,1 млрд долларов, а прибыль – 552 млн долларов. В портфеле разработчика находятся в том числе два препарата для лечения заболеваний легких, продажи которых, по прогнозам, в ближайшие три года превысят 1 млрд долларов.



Ключевые слова: Actelion, слияния и поглощения Компания Johnson & Johnson достигла окончательного соглашения о приобретении швейцарского разработчика ЛС Actelion, сообщает Financial Times . Сделка оценивается в 30 млрд долларов, вся сумма будет выплачена денежными средствами.За каждую ценную бумагу Actelion акционеры получат по 280 долларов. В Johnson & Johnson заявили, что для финансирования сделки будут использованы денежные средства, находящиеся за пределами США.Согласно условиям соглашения, перед закрытием сделки Actelion выделит в отдельный бизнес свои экспериментальные лекарственные препараты, находящиеся на этапе лабораторных испытаний и клинических исследования ранних стадий. Новая компания будет зарегистрирована под наименованием R&D NewCo. Johnson & Johnson получит 16% акций R&D NewCo и опцион на приобретение еще 16%, оставшиеся ценные бумаги будут распределены между акционерами Actelion.В ноябре прошлого года Johnson & Johnson сделала первое предложение о покупке Actelion за 17 млрд долларов . Позже американская компания отозвала свое предложение, а вместо нее к переговорам приступила Sanofi В настоящее время Actelion специализируется на разработке средств против легочной артериальной гипертензии. В 2015 году доход компании составил 2,1 млрд долларов, а прибыль – 552 млн долларов. В портфеле разработчика находятся в том числе два препарата для лечения заболеваний легких, продажи которых, по прогнозам, в ближайшие три года превысят 1 млрд долларов.Ключевые слова: Johnson & Johnson









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Johnson & Johnson покупает Actelion за 30 млрд долларов Согласно условиям соглашения, Actelion выделит в отдельный бизнес свои экспериментальные лекарственные препараты, находящиеся на этапе лабораторных испытаний и клинических исследования ранних стадий.

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