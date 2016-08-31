В России создадут систему по анализу данных микробиоты Российская компания «Кномикс» получила грант на разработку электронной системы анализа данных микробиоты человека. Система будет запущена в течение года, говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение Remedium.



Система будет включать в себя базу данных и непосредственно алгоритм их анализа. К 2018 году будет создан рабочий прототип системы, включающий блоки по сбору, хранению и анализу данных, а также сам облачный сервис и алгоритм расчета возможных терапевтических эффектов. Кроме того, компания должна будет провести тестирование системы с участием минимум 200 пациентов.



В системе будет постоянно обновляться информация о последних исследованиях популяций бактерий в кишечнике у людей по всему миру. Определять количественный бактериальный состав кишечника позволяет технология секвенирования 16S рибосомальной РНК. Анализ этих данных будет давать информацию о воздействии препаратов и питания на микробиоту.



«Кномикс» была основана в 2014 году и стала первым в России проектом, который занялся исследованием микробиоты кишечника. Ученые-микробиологи и биоинформатики «Кномикса» провели тысячи тестов микробиоты по всей стране и смогли определить, какие конфигурации микробиоты являются наиболее свойственными для жителей РФ.



Ключевые слова: российские ученые, микробиом Российская компания «Кномикс» получила грант на разработку электронной системы анализа данных микробиоты человека. Система будет запущена в течение года, говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение Remedium.Система будет включать в себя базу данных и непосредственно алгоритм их анализа. К 2018 году будет создан рабочий прототип системы, включающий блоки по сбору, хранению и анализу данных, а также сам облачный сервис и алгоритм расчета возможных терапевтических эффектов. Кроме того, компания должна будет провести тестирование системы с участием минимум 200 пациентов.В системе будет постоянно обновляться информация о последних исследованиях популяций бактерий в кишечнике у людей по всему миру. Определять количественный бактериальный состав кишечника позволяет технология секвенирования 16S рибосомальной РНК. Анализ этих данных будет давать информацию о воздействии препаратов и питания на микробиоту.«Кномикс» была основана в 2014 году и стала первым в России проектом, который занялся исследованием микробиоты кишечника. Ученые-микробиологи и биоинформатики «Кномикса» провели тысячи тестов микробиоты по всей стране и смогли определить, какие конфигурации микробиоты являются наиболее свойственными для жителей РФ.Ключевые слова: Кномикс









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В России создадут систему по анализу данных микробиоты Разработкой системы анализа микробиоты займется компания «Кномикс». Уже к 2018 году будет создан рабочий прототип системы, включающий блоки по сбору, хранению и анализу данных, а также сам облачный сервис и алгоритм расчета возможных терапевтических эффектов.

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