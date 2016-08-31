Минздрав определил ключевые направления борьбы с лекарственной устойчивостью микробов Министерство здравоохранения РФ в 2017 году завершит разработку национального плана по борьбе с распространением лекарственной устойчивости бактерий. На сегодняшний день уже сформулированы пять ключевых пунктов документа,



В работе над документом участвуют специалисты разных ведомств, курирует ее Минздрав. В основу национального плана заложены пять ключевых пунктов в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Первое — это повышение информированности о проблеме устойчивости к антибиотикам; второе — улучшение эпидемиологического надзора за резистентными микроорганизмами; третье — создание новых препаратов; четвертое — улучшение диагностики; и пятое — создание финансовой основы для того, чтобы исследования в этой области проводились постоянно. Одним из приоритетных направлений работы должно стать развитие системы контроля за распространением антибиотиков.



С января по ноябрь прошлого года в 41 регионе РФ выросла смертность от инфекционных и паразитарных болезней, хотя общая смертность в этот же период снизилась на 1,6%. Специалисты называют разные причины, но одна из основных — регулярный рост устойчивости микроорганизмов к антибиотикам. «Однозначно резистентность вносит определенный вклад и влияет на летальность. Это явление рассматривается как угроза национальной безопасности», — заявил «Известиям» директор НИИ антимикробной химиотерапии ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия» Минздрава Роман Козлов.



Ключевые слова: лекарственная устойчивость Министерство здравоохранения РФ в 2017 году завершит разработку национального плана по борьбе с распространением лекарственной устойчивости бактерий. На сегодняшний день уже сформулированы пять ключевых пунктов документа, пишут «Известия» В работе над документом участвуют специалисты разных ведомств, курирует ее Минздрав. В основу национального плана заложены пять ключевых пунктов в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Первое — это повышение информированности о проблеме устойчивости к антибиотикам; второе — улучшение эпидемиологического надзора за резистентными микроорганизмами; третье — создание новых препаратов; четвертое — улучшение диагностики; и пятое — создание финансовой основы для того, чтобы исследования в этой области проводились постоянно. Одним из приоритетных направлений работы должно стать развитие системы контроля за распространением антибиотиков.С января по ноябрь прошлого года в 41 регионе РФ выросла смертность от инфекционных и паразитарных болезней, хотя общая смертность в этот же период снизилась на 1,6%. Специалисты называют разные причины, но одна из основных — регулярный рост устойчивости микроорганизмов к антибиотикам. «Однозначно резистентность вносит определенный вклад и влияет на летальность. Это явление рассматривается как угроза национальной безопасности», — заявил «Известиям» директор НИИ антимикробной химиотерапии ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия» Минздрава Роман Козлов.Ключевые слова: Минздрав









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