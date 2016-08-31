Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

31.08.2016

КЦ "Выбор" Специалист отдела обеспечения качества

31.08.2016

КЦ "Выбор" Менеджер по продажам лабораторного оборудования

31.08.2016

КЦ "Выбор" Химик-аналитик ОКК

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

26.01.2017 11:15

Минздрав определил ключевые направления борьбы с лекарственной устойчивостью микробов

Министерство здравоохранения РФ в 2017 году завершит разработку национального плана по борьбе с распространением лекарственной устойчивости бактерий. На сегодняшний день уже сформулированы пять ключевых пунктов документа, пишут «Известия».

В работе над документом участвуют специалисты разных ведомств, курирует ее Минздрав. В основу национального плана заложены пять ключевых пунктов в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Первое — это повышение информированности о проблеме устойчивости к антибиотикам; второе — улучшение эпидемиологического надзора за резистентными микроорганизмами; третье — создание новых препаратов; четвертое — улучшение диагностики; и пятое — создание финансовой основы для того, чтобы исследования в этой области проводились постоянно. Одним из приоритетных направлений работы должно стать развитие системы контроля за распространением антибиотиков.

С января по ноябрь прошлого года в 41 регионе РФ выросла смертность от инфекционных и паразитарных болезней, хотя общая смертность в этот же период снизилась на 1,6%. Специалисты называют разные причины, но одна из основных — регулярный рост устойчивости микроорганизмов к антибиотикам. «Однозначно резистентность вносит определенный вклад и влияет на летальность. Это явление рассматривается как угроза национальной безопасности», — заявил «Известиям» директор НИИ антимикробной химиотерапии ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия» Минздрава Роман Козлов.

Ключевые слова: Минздрав, лекарственная устойчивость


Последние новости

26.01.2017 11:15

Минздрав определил ключевые направления борьбы с лекарственной устойчивостью микробов

В текущем году будет завершена разработка национального плана по борьбе с антибиотикорезистентностью микроорганизмов. На настоящий момент, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, были определены пять ключевых пунктов этой программы.

25.01.2017 18:15

Компания AbbVie может вывести на рынок ЛС новую терапию гепатита С уже в этом году

Регуляторы ЕС рассмотрят заявку AbbVie на регистрацию комбинированного препарата для лечения вирусного гепатита С в ускоренном порядке.

25.01.2017 15:12

ФАС призвала фармкомпании обновить информацию о своих препаратах в ЖНВЛП

В реестре ЖНВЛП содержится большое количество неактуальных записей с ценами, которые уже давно были изменены или с данными по препаратам, которые фактически не обращаются в РФ.

25.01.2017 13:29

Лаборатории НЦЭСМП прошли преквалификацию ВОЗ

ФГБУ «НЦЭСМП» инициировало аудит ВОЗ для подтверждения международной квалификации лабораторий центра при проведении экспертизы лекарственных средств в рамках государственной регистрации в России.

25.01.2017 12:05

Выдан первый в мире сертификат GMP производителю медицинской марихуаны

С 2003 года Bedrocan выпускает сушеную коноплю со стандартизированным содержанием каннабиноидов и терпенов. В настоящее время продукция Bedrocan поставляется для исследовательских и терапевтических целей в Нидерланды, Австралию, Германию, Финляндию, Израиль, Италию, Македонию и Польшу.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks